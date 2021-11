Mannheim. (oka) Der massive Corona-Ausbruch in einem Neckarauer Pflegeheim der Benevit-Gruppe hat vier weitere Todesopfer gefordert. Damit sind es nun neun Bewohner, die mit dem Virus gestorben sind. Insgesamt haben sich 41 der 72 Bewohner sowie 30 Mitglieder des Personals infiziert, 20 der Senioren sowie 13 Mitarbeitende hatten keinen Impfschutz.

Sieben der neun Verstorbenen waren ebenfalls nicht immunisiert, wie Kaspar Pfister, Gründer und Inhaber der Mössinger Benevit-Gruppe, erklärt. Mit Stand Dienstag sind noch acht Bewohner infiziert, eine Person befindet sich im Krankenhaus. Zudem sind noch vier Mitarbeitende in Quarantäne.

In ganz Deutschland kommt es zu Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen, im Mannheimer Fall ist jedoch pikant, dass die Impfquote beim Personal mit 43 Prozent nur etwa halb so hoch ist wie der Durchschnittswert der Benevit-Beschäftigten. Das Unternehmen betreibt 26 Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet.

Pfister kündigte nun harte Maßnahmen an: "Meine Geduld mit impfunwilligen Mitarbeitern ist nun endgültig zu Ende. Als Benevit-Gruppe werden wir konsequent dagegen vorgehen und ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Anrechnung von Urlaub und Mehrarbeit freistellen. Die Gefahr einer Infektion ist zu groß. Es ist mir ein großes Anliegen, dass in den nächsten wenigen Wochen alle Bewohner und Mitarbeiter in unseren Häusern ausreichenden Impfschutz erlangen." Er spricht sich zudem erneut für eine Impfpflicht von Menschen aus, die im Pflegebereich arbeiten.

Die Benevit-Gruppe hatte über ein Jahr lang hinweg nachdrücklich für das Impfen bei Bewohnern und Mitarbeitern geworben und dafür eine Reihe an Prämien ausgelobt, Schulungen durchgeführt, Beratungsgespräche organisiert. Gut 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte sich daraufhin Schutzimpfen lassen. Aber es fehlen bisher die restlichen 20 Prozent.

Kaspar Pfister widersprach allerdings der Behauptung, dass die Neckarauer Heimleitung sich gegen die Immunisierung ausgesprochen haben soll. Er habe zwar gehört, dass die Leitung sich Ende letzten Jahres kritisch zur Impfung geäußert haben soll, "sie hat sich aber im Januar impfen lassen".

Update: Dienstag, 9. November 2021, 20 Uhr

Gesellschafter fordert Impfpflicht für Pfleger und neue Bewohner

Acht infizierte Bewohner sind im Krankenhaus, für 23 weitere könnte die Quarantäne in den nächsten Tagen enden.

Mannheim. (oka) Der besonders schwerer im Corona-Ausbruch im Mannheimer Benevit-Pflegeheim "Haus im Park" ist derzeit am Abklingen. Seit Freitag ist es zu keinen neuen Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Von 72 Bewohnern sind derzeit 19 infiziert, acht von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. Allerdings sitzt der Schock tief, denn fünf Senioren sind gestorben, vier von ihnen waren nicht geimpft. "Jeder Bewohner, der mit dem Coronavirus verstirbt, ist für uns ein Todesfall, der nur schwer auszuhalten ist", sagt Kaspar Pfister, geschäftsführender Gesellschafter der Benevit-Gruppe.

Er fordert "eine Impfpflicht für alle in der Pflege Tätigen und eine Impfpflicht für Bewohner, die in Senioreneinrichtungen neu aufgenommen werden." Auch zehn der 63 Mitarbeiter der Einrichtung sind noch erkrankt, davon drei ohne Impfung. Nahezu alle Infektionen entstünden bei Benevit direkt oder indirekt durch ungeimpfte Personen, so Pfister.

So wohl auch in Mannheim. Im Fokus stehen derzeit zwei Vermutungen, wie das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage schreibt: Es könne sich um einen Angehörigen handeln, der den Test vor dem Besuch verweigert hat, da er doppelt geimpft war. Zwei Tage später habe man erfahren, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Aber es könnte auch eine ungeimpfte Mitarbeiterin sein, welche die Infektion eingeschleppt habe. Sie hatte einen negativen Schnelltest vor Dienstbeginn, doch später wurde eine Infektion festgestellt.

Wie bei einem Infektionsausbruch in einem Pflegeheim üblich wurde das Mannheimer Gesundheitsamt informiert. Die Behörde ordne die Quarantäne für Infizierte und "enge, nicht immunisierte Kontaktpersonen an", erklärt eine Sprecherin. "Aufgrund der Vulnerabilität der Bewohner ermittelt das Gesundheitsamt konsequent die Infektionsquelle und überprüft die Einhaltung der Hygieneregeln."

Die Quarantäne-Praxis kritisiert Kaspar Pfister: Bei erkrankten Bewohnern, die genesen sind – also symptomfrei und mit einem negativen Antigen-Schnelltest – sollte seiner Meinung nach ein PCR-Test vorgenommen werden. Wenn dieser negativ ist, müsste die Quarantäne vorzeitig beendet werden dürfen. "Leider wird dieser Test derzeit von den Gesundheitsämtern aus Kostengründen abgelehnt. Zimmerquarantäne ist aber eine seelische Qual für unsere Bewohner, und solange die Kostenübernahme nicht geklärt ist, übernehmen wir selbst diese Kosten". Das Vorgehen des Gesundheitsamts richte sich nach aktuellen Vorgaben, betonte die Sprecherin. "Eine Quarantäne von erkrankten Infizierten beträgt demnach generell 14 Tage und kann nicht durch einen negativen Test, weder PCR- noch Antigentest, vorzeitig beendet werden."

Update: Dienstag, 2. November 2021, 20.39 Uhr

Keine weiteren Infektionen im Pflegeheim

Mannheim. (RNZ) Am Freitag informierte die BeneVit-Gruppe über Corona-Infektionen im Haus am Park in Mannheim. Wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilt, sind aktuell 23 Bewohner noch infiziert, fünf Bewohner sind verstorben, davon waren vier ungeimpft. "Jeder Bewohner, der mit dem Corona-Virus verstirbt, ist für uns ein Todesfall, der nur schwer auszuhalten ist", sagt Kaspar Pfister, geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit-Gruppe.

Den 23 Bewohnern geht es relativ gut, sie werden in den nächsten Tagen aus der Quarantäne entlassen, sie alle haben einen aktuellen negativen PoC-Test. Acht Bewohner befinden sich aufgrund einer Covid-Infektion im Krankenhaus. Seit Donnerstag wurden keine weiteren Infektionen bei den Bewohnern festgestellt. Aktuell sind 10 Mitarbeiter erkrankt, von den 29 infizierten Mitarbeitern gelten seit dem heutigen Dienstag 19 als genesen.

Update: Dienstag, 2. November 2021, 12.30 Uhr

Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Personal und Bewohner im Benevit-Pflegeheim "Haus am Park" in Neckarau haben sich infiziert. Bisher gab es fünf Tote.

Mannheim. (RNZ) Im Benevit-Pflegeheim "Haus am Park" in Neckarau grassiert das Coronavirus. Wie die Unternehmensgruppe mit Sitz in Mössingen am gestrigen Freitag bekannt gab, sind bereits fünf infizierte Bewohner verstorben. Derzeit sind 37 Bewohner infiziert und 20 negativ getestet. Sieben weitere werden im Krankenhaus behandelt. Zudem sind 25 Mitarbeiter infiziert, vier weitere wurden am Freitag bei der täglichen Schnelltestung positiv getestet, die PCR-Ergebnisse stehen noch aus. Bei allen Bewohnern und Mitarbeitenden fand eine weitere PCR-Reihentestung statt.

"Alle erforderlichen Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt umgesetzt, um das Infektionsgeschehen schnellstmöglich in den Griff zu bekommen", betont Kaspar Pfister, der geschäftsführende Gesellschafter der Benevit-Gruppe. Wie das Virus ins Haus gelangen und sich trotz Schutzmaßnahmen verbreitete, könne im Moment nur spekuliert werden. "Sobald das Infektionsgeschehen abklingt, werden wir das untersuchen. Jetzt steht die Versorgung der Bewohner im Fokus."

Vergleichsweise niedrige Impfquote

Das "Haus am Park" habe allerdings innerhalb der Benevit-Gruppe eine der niedrigsten Impfquoten bei Bewohnern und Mitarbeitenden – ein Faktor, der sicherlich mit eine Rolle spiele, vermutet Pfister. Insgesamt beträgt die Impfschutzquote in der Unternehmensgruppe bei Bewohnern circa 95 und bei Mitarbeitern über 80 Prozent. Rund 55 Prozent der Bewohner hat schon die Drittimpfung erhalten. "Der quarantänebedingte Ausfall so vieler Mitarbeiter bei gleichzeitig zusätzlichem Quarantäneaufwand ist eine Herausforderung. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, die nun von allen Standorten nach Mannheim kommen, um eine gute Versorgung sicherstellen", so Pfister.

Er ist davon überzeugt, dass sich die Infektion wesentlich schneller entwickelt als bisher angenommen: "Der PCR-Test einer Person kann am Morgen noch negativ sein, und bis zum Nachmittag steigt die Viruslast so an, dass eine Erkrankung vorliegt – oft sogar symptomfrei, aber mit der Gefahr der Übertragung auf andere. Auch zweifach Geimpfte können sich infizieren, symptomfrei bleiben und so unbemerkt andere infizieren."

Man habe diese neuen Erkenntnisse zum Anlass genommen, die Regelungen anzupassen: So gilt jetzt auch für Genesene und zweifach Geimpfte die Testpflicht vor dem Betreten aller Benevit-Einrichtungen. Alle Mitarbeitende werden vor jedem Arbeitsbeginn getestet, es gilt eine FFP 2-Maskenpflicht für alle. Tests und Masken stellt das Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Erst ab der dritten Impfung gibt es bei der Testhäufigkeit und Maskenart Erleichterungen.

Die Benevit-Gruppe ist bundesweit an 29 Standorten tätig und betreibt 26 stationäre Pflegeeinrichtungen, dies überwiegend in Wohngruppen mit in der Regel 14 Bewohnern. In den ambulanten Diensten werden circa 900 pflegebedürftige Menschen versorgt. Benevit beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende.