Dieses nachkolorierte Foto zeigt Franz Heim (am Steuer) in einem Benz-Rennwagen vor dem Wasserwerk in Käfertal. Foto: Conrad/koloriert

Von Heike Warlich-Zink

Mannheims neu gebautes Technisches Rathaus im Glücksteinquartier steht an einem Ort, an dem Technik auch in der Vergangenheit eine große Rolle spielte: Am 15. Mai 1920 wurde an dieser Stelle die Badische Automobilfabrik gegründet. Doch die Geschichte dieses Unternehmens auf dem Lindenhof ist genauso wenig bekannt wie die ihres Firmengründers Franz Heim. Ein Leben, das von Fleiß, Erfolg und innovativen Ideen ebenso gekennzeichnet ist wie von Niederlagen und Tragödien.

Auf dieses vergessene Kapitel deutscher Automobilgeschichte ist Dietrich Conrad aufmerksam geworden, als er zufällig über Bilder im Internet stolperte, auf denen ein Heim-Rennwagen in der Pole-Position beim ersten Grand Prix in Monza abgebildet war. "Heim, diesen Namen hatte ich schon einmal im Lindenhof-Buch gelesen", erzählt Conrad über den Beginn seiner Recherche. Nachforschungen, die der Wirtschaftsinformatiker und Motorsportinteressierte zunächst aus purem Eigeninteresse betrieb. Schlussendlich dokumentierte Conrad seine Resultate in einem über 120 Seiten starken Buch, das 2020 zum 100. Firmenjubiläum der Heim & Cie im Mannheimer Waldkirch-Verlag erschienen ist.

Eine ebenso spannende wie dramatische Geschichte beginnt mit der Geburt von Franz Heim am 4. Juli 1882 in Wiesbaden. Der Vater ist Sohn eines angesehenen Gutsbesitzers aus Flörsheim am Main, die Mutter eine Mannheimerin aus sehr einfachen Verhältnissen. Zwei Jahre nach der Geburt zieht die Familie nach Mannheim. Schon früh zeigt der kleine Franz technisches Interesse und wird wegen seiner Begabung direkt nach dem Schulabschluss mit 14 Jahren als Lehrling bei Benz & Co in Mannheim-Luzenberg eingestellt. Als zweiter Lehrling überhaupt steht er unter der persönlichen Anleitung von Carl Benz.

Franz Heim macht seinen Weg. Er liefert Benz-Wagen im In- und Ausland aus, und als Benz 1907 in den internationalen Spitzenrennsport einsteigt, wird der junge Mann als Mechaniker und Beifahrer ins Team aufgenommen. Im Jahr 1910 geht Heim, mittlerweile verheiratet und selbst Vater, als Werksrennfahrer für Benz an den Start, und fährt mit dem "Blitzen-Benz" erfolgreich Sprint- und Bergrennen.

Doch bald schon verlässt er seinen Arbeitgeber. Denn er hat große Pläne und will selbst Autos bauen. Für den finanziellen Grundstock eröffnet er eine Werkstatt in einem Hinterhof in der Neckarstadt-West, um mit Autogas und Reifen zu handeln. Weil der Platz für Autoreparaturen nicht ausreicht, zieht Heim um in die Lindenhofstraße. Seinen Wagen damals in Franz Heims Spezialgeschäft für alle Automobil- und Gummireparaturen zur Inspektion zu bringen, wäre ungefähr so, "als ob man heute seinen Wagen bei Sebastian Vettel persönlich zur Reparatur abgeben möchte", schreibt Conrad. Heim entwickelt in seiner Werkstatt innovative Kleinwagen mit hintereinander angeordneten Sitzen. Doch erst nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg, währenddessen seine Frau Else das Geschäft führte und die vier Söhne groß zog, sollte sein Traum von der eigenen Automobilfabrik wahrwerden.

Heim vergrößert das Firmengelände. Seine Erfahrung, sein guter Ruf als Mechaniker, das große Netzwerk an Fachleuten sowie die Unterstützung seiner Frau und seines Schwagers bringen die Heim & Cie schon bald auf Erfolgskurs. Heim fertigt Qualität, die sich schnell herumspricht. "Doch er weiß, wie groß die Bedeutung von Rennerfolgen für eine Automarke ist", berichtet der Autor.

Als 1921 in Berlin die AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße) eröffnet wird, meldet Heim sich für zwei Rennklassen an. Der publikumswirksame Auftritt verfehlt seine Wirkung nicht: Das Unternehmen floriert. Der 1922 in verschiedenen Varianten herausgebrachte "8/40" wird zum Verkaufshit und auch in Russland erfolgreich verkauft. Im selben Jahre konstruiert Heim außerdem mehrere Rennwagen für den Großen Preis von Italien in Monza.

Die Weltwirtschaftskrise stürzt die Heim & Cie jedoch wie viele andere Autofirmen in große Schwierigkeiten. Die Verkaufszahlen gehen drastisch zurück. Große internationale Automobilhersteller können ihre Modelle aufgrund der Massenproduktion deutlich günstiger anbieten. Im November 1925 bricht der Absatz komplett weg. Heim, der gesundheitlich angeschlagen ist, nimmt sich am 6. Januar 1926 das Leben. Ende 1926 geht die Firma in Konkurs.