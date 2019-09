Von Gaby Booth

Mannheim. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Peking hochrangige Kontakte pflegte, ist im Marchivum ein gemeinsames Kapitel deutsch-chinesischer Geschichte aufgeschlagen worden. "Qingdao und Mannheim damals wie heute" ist die Ausstellung überschrieben, die am heutigen Dienstag eröffnet wird und das Alltagsleben der Menschen in den beiden Partnerstädten miteinander vergleicht. Die chinesische Metropole Qingdao hat als ehemalige Kolonialstadt deutsche Wurzeln.

Wie haben sich die beiden Städte nach 1900 entwickelt? Mit dieser Frage befassten sich Kuratoren der Stadtarchive von Mannheim und Qingdao intensiv und haben gemeinsam eine beeindruckende Fotoschau mit erklärenden Texten zusammengestellt. Fazit der Ausstellungsmacher: Die rasant gewachsene 10,3-Millionen-Einwohner-Stadt am Gelben Meer und Mannheim haben vieles gemeinsam - die geografische Lage am Wasser, kulturelle Vielfalt sowie die Innovationsbereitschaft.

"Sehen ist hundert Mal besser als hören", greift Marchivum-Direktor Ulrich Nieß ein chinesisches Sprichwort auf. Der frühere Mannheimer Erste Bürgermeister und China-Kenner Norbert Egger beschreibt, was ihn an der Partnerkommune fasziniert: das Altstadtpanorama, der Berg Laoshan mit seinen Teeplantagen und seinen Hängen, wo Wein angebaut wird. Der beeindruckende Segelhafen, aber auch die Historie, als Qingdao vor 2500 Jahren Kaisersitz war.

Egger, der auch Ehrenbürger von Qingdao und Zhenjiang ist, kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. "Als touristisches Ziel hat die Metropole unglaublich viel zu bieten." Einer, der ebenfalls sehr gute Beziehungen zu Qingdao pflegt und in China bekannt ist, wie "ein bunter Hund", ist Klaus Schlappner, der ehemalige Trainer des SV Waldhof und in den 90er-Jahren Trainer der chinesischen Nationalmannschaft.

Heute bildet er in der Fußball-Akademie in Fernost Lehrer als Fußballtrainer aus, die schon die Kleinen auf den Rasensport vorbereiten. Ganz offiziell und im Auftrag der chinesischen Staatsspitze. Die Ausstellung, die fast zeitgleich auch in Qingdao zu sehen ist, lebt von großformatigen Fotos, Videos und erklärenden Texten, die die Entwicklung der beiden Städte widerspiegeln. Beispielsweise erfahren die Besucher, dass der öffentliche Nahverkehr in der Partnerstadt kontinuierlich ausgebaut wird. Vor hundert Jahren war man noch mit der Kutsche unterwegs, heute befindet sich alle 500 Meter eine Bushaltestelle, werden Hochgeschwindigkeitszüge und U-Bahnen gebaut.

Das Thema Mobilität spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Frage, wie die Menschen hier wie da wohnen, wie ihr Bildungssystem aussieht, welchen Sport sie treiben und was sie am liebsten essen. Die chinesische Sichtweise wird der deutschen gegenübergestellt, dabei ergeben sich interessante Schnittpunkte und Parallelen. Die vormalige Kolonialstadt Qingdao ist heute noch stolz auf ihr historisches Zentrum mit der 1903 gegründeten Germania-Brauerei, dem Tsingtao Bier, der Kathedrale St. Michael und dem Gouverneurspalast.

Die Stadt wurde 1898 gegründet, stand bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 unter der Verwaltung des deutschen Kaiserreiches. Sie entwickelt sich rasant, wächst weiter und will an die Weltspitze, was Forschung und Wirtschaft angeht, berichtet Egger bei der Vernissage im Marchivum vor großem Publikum. Ihm ist es hauptsächlich zu verdanken, dass die Partnerschaft mit Qingdao 2016 zustande kam.

Die Beziehungen zwischen China und Deutschland gelten allgemein als stabil, die Stadt Mannheim pflegt gleich zwei Partnerschaften. So beginnen in dieser Woche die Zhenjiang-Tage mit dem Besuch einer Delegation aus Mannheims zweiter chinesischer Partnerstadt. Oberbürgermeister Peter Kurz wird die Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur im Chinesischen Garten des Luisenparks willkommen heißen.

Am kommenden Donnerstag, 12. September, spricht der langjährige chinesische Botschafter in Deutschland, Mei Zhaoronq, um 19.30 Uhr im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen zum Thema "70 Jahre Volksrepublik China". "Perle am Yangtse" heißt das neueste Buch von Norbert Egger, das er am darauffolgenden Freitag, 13. September, um 18 Uhr im Friedrich-Walter-Saal des Marchivums vorstellt.

Info: Die Ausstellung "Qingdao und Mannheim damals und heute" ist von Dienstag bis 29. November zu sehen und bietet kostenlose Führungen an. Weitere Infos hier