Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Mannheimer Schloss erlebt gerade eine Premiere der besonderen Art. Erstmals in der Geschichte des ehrwürdigen Bauwerkes werden gleichzeitig Bilder eines Vaters und seines Sohne ausgestellt. Im Ostflügel läuft die Präsentation der berühmten "Verticals" des weltberühmten Fotografen Host Hamann. Und im Westflügel können seit dem Wochenende die Werke von Mateo Hamann bewundert werden.

Die Story vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, haben sie schon oft gehört. Und wenn man die großflächigen Fotos des jungen Künstlers genau betrachtet, erkennt man auf Anhieb das in die Wiege gelegte Talent. "Mateo ist gerade einmal 20 Jahre alt und wird seinen Weg gehen", lautet das Kompliment seines Vaters bei der Vernissage der Schau. Der 59-jährige Horst Hamann und Mutter Marie Préaud, ebenfalls Fotografin, sind zufrieden, dass auch ihr Nachwuchs seinen Stil gefunden hat, der die gezeigte fotografische Hommage an Frankfurter Hochhäusern unverwechselbar macht.

Mateo Hamann wurde in New York geboren. Aufgewachsen ist er aber nicht in der Metropole am Hudson River, sondern in Portland. Schon als Kind habe er sich mit den Möglichkeiten von Gestaltung und Technik auseinandergesetzt, erzählen seine Eltern. Mit sicherem Blick für das Wesentliche baut Mateo Hamann Kontraste auf, wählt Ausschnitte, die Architektur in ihre feinsten Strukturen zerlegen. Er blickt auf die geometrischen Formen der Fassaden, setzt die modernen Wolkenkratzer in Beziehung zueinander. Er fängt Spiegelungen ein und spielt mit dem Nebeneinander der unterschiedlichen Baustile.

In einem anderen Werk wählt er die Perspektive so, dass sich die Architektur zweier Hochhäuser scheinbar öffnet. Wie ein klassischer Maler setzt Hamann das Licht in seinen Werken ein. Er nutzt in seinen Arbeiten die Besonderheiten der sogenannten Blauen Stunde, jener Zeit nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der Dunkelheit. Auch sein erster Bildband über Frankfurt - für den er seit seinem dreizehnten Lebensjahr fotografiert - zeigt die Mainmetropole aus überraschenden Blickwinkeln.

Nun hat er eine erste Werkschau in Mannheim, doch auf Fotografie will sich der junge Künstler nicht ausruhen. In Amsterdam hat er bereits mit einem Filmstudium begonnen. Und danach würde er gerne Werbefilme drehen, sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Die Ausstellungen im Mannheimer Schloss sind bis 20. Januar montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr zu sehen.