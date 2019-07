Mannheim. (RNZ) An Jugendliche, die sich kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs noch dazu entscheiden, eine Lehre zu beginnen, richten sich die "Last-Minute-Ausbildungstage" der Ausbildungsoffensive Mannheim. Sie finden am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. Juli, von 13 bis 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in M 3a statt. Bei der Ausbildungsoffensive Mannheim handelt es sich um eine Kooperation der Stadt Mannheim, der Agentur für Arbeit Mannheim, der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) und der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald (HWK).

Die Chancen stehen gut: Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Ausbildungsstellen mangels Bewerber nicht besetzt werden. Und umgekehrt fand nicht jeder Bewerber einen Ausbildungsplatz. Derzeit sind nach Information der Ausbildungsoffensive noch circa 1000 Ausbildungsplätze offen. Die "Last-Minute-Ausbildungstage" richten sich an Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, aber auch an Abiturienten, die ihre berufliche Zukunft mit einer dualen Ausbildung starten möchten. Auch Jugendliche, die bisher eher auf eine weiterführende Schule oder ein Studium setzten, sind angesprochen.

Eine betriebliche Ausbildung ist der häufigste Start ins Berufsleben. Über eine duale Ausbildung hinaus bieten sich vielfältige, weitere Karrieremöglichkeiten an, auch ein späterer Zugang zu Hochschulen ist möglich. Vor dem Hintergrund des deutlich sichtbaren Fachkräftemangels sei die Wahrscheinlichkeit, nach Ausbildungsende übernommen zu werden, sehr hoch, betonen die Veranstalter. Karrieremöglichkeiten über zusätzliche Weiterbildungen oder ein Studium im Ausbildungsbetrieb seien innerbetrieblich häufig gegeben - mit dem Vorteil, auf fundierte berufliche Kenntnisse aufzubauen und Betriebsabläufe zu kennen.

Wer noch unentschlossen ist, in welcher Branche er seine berufliche Zukunft sieht, kann sich bei den Last-Minute-Ausbildungstagen von den Experten vor Ort beraten lassen. Es ist aber auch möglich, bei den noch offenen Ausbildungsplatzangeboten gezielt nach dem Passenden zu suchen. Wer sich dann auf eine konkrete Stelle bewerben möchte, muss sich aber beeilen. Deshalb sollte eine Bewerbung am besten gleich mitgebracht werden. Wer zu seinen Unterlagen Fragen hat, kann sie durchchecken lassen oder gleich an den angebotenen Bewerbungsworkshops teilnehmen.

Berufsberater der Agentur für Arbeit Mannheim stehen für individuelle Gespräche zur Verfügung. Am Dienstag, 9. Juli, sind außerdem die Ausbildungsexperten der Handwerkskammer vor Ort. Am Mittwoch, 10. Juli, kommen dann die Experten der Industrie- und Handelskammer. An beiden Tagen ist von 9 bis 11 Uhr eine Hotline geschaltet, über die kurze Fragen rund um das Thema Ausbildung geklärt werden können. Die Rufnummer lautet: 0621/16 54 44.

Alle noch zur Verfügung stehenden offenen Ausbildungsstellen sind jederzeit bei der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, der IHK Lehrstellen Börse sowie der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald abrufbar.