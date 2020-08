Mannheim. (pol/mare) Ein 37-jähriger Mann hat am Sonntag Polizisten am Willy-Brandt-Platz angegriffen. Wie Polizei und Staatsanwaltscahft mitteilen, attackierte der wohnsitzlose Mann die Beamten unter anderem mit einem abgeschlagenen Flaschenhals.

Gegen 17 Uhr meldeten Passanten, dass es eine Auseinandersetzung vor dem Hauptbahnhof geben soll, an der gleich mehrere Menschen beteiligt seien. Als die Polizei eintraf, war nur noch der aggressive Mann da, der laut herumschrie. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Dem kam er aber nicht nach. Deshalb wollte ein Polizist ihn aktiv vertreiben, woraufhin der 37-Jährige auf den Beamten losging und wild um sich schlug. Also sollte er festgenommen werden, wogegen er sich natürlich auch heftig wehrte.

Dazu nahm er eine Bierflasche, zerschlug sie am Boden und ging mit dem abgeschlagenen Flaschenhals drohend auf die Ordnungshüter zu. Schließlich stach er damit auch nach den Beamten. Die Polizei setzte nun Pfefferspray ein und drohte auch mit Schusswaffengebrauch.

Der 37-Jährige ließ nun von den Polizisten ab, fing aber an, sich selbst zu verletzten. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und festzunehmen - trotz weiterhin massiver Gegenwehr. Alles in allem wurde ein Beamter an der Schulter verletzt.

Am Montag wurde dann Haftbefehl erlassen. Grund: dringender Verdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall und Körperverletzung, Der 37-Jährige wurde in ein Gefängnis eingeliefert.