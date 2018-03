Mannheim. (RNZ) Ein 34-jähriger Mannheimer ist, nachdem er eine Frau geschlagen hatte, von deren Begleiter mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt worden. An der Haltestelle Tattersall in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs kam es am Sonntag kurz nach 15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer noch unbekannten Frau und einem 34-jährigen Mann. Der Mannheimer schlug der Unbekannten laut Polizei nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht, sodass sie zu Boden stürzte. Obwohl die Frau am Boden lag, versuchte der Mann weiter auf die Geschädigte einzuschlagen, was einschreitende Passanten verhinderten. Ein bislang unbekannter Mann, der in Begleitung der Frau war, sprühte dem Schläger im Lauf des Gerangels Pfefferspray ins Gesicht, dann verließ er mit der Frau den Tatort in Richtung Schwetzinger Straße. Die hinzueilenden Beamten trafen den 34-Jährigen vor Ort an. Er musste zur Behandlung seiner Verletzung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine Fahndung nach der Frau und deren Begleiter blieb ergebnislos.