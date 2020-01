Mannheim. (dpa/lsw) Die Binnenschifffahrt ist eine Männerdomäne. Am zweitgrößten deutschen Binnenhafen in Mannheim hat aber eine Frau das Sagen - Regina Güntert. Die 52-Jährige ist die einzige Haupthafenmeisterin Deutschlands und hat all jene eines Besseren belehrt, die an das Sprichwort glauben: "Wer nicht im Stehen über Bord pinkeln kann, hat auf einem Schiff nichts zu suchen."

Anfangs bekam die Tochter eines Partikuliers - das ist ein selbstständiger Schiffseigentümer - noch solche Sprüche zu hören, als sie 1982 als erstes Mädchen auf der Würzburger Schifferschule anheuerte. Als den Mitschülern klar wurde, dass die 15-Jährige ihnen im Unterricht voraus war, stieg der Respekt. "Die Jungen haben sich vor Klassenarbeiten von mir die schwierigen Aufgaben erklären lassen." Die praktische Unterweisung erhielt sie auf dem Frachtschiff "Jagsttal" ihres Vaters.

Nach weiteren Ausbildungen bei der Hafengesellschaft Mannheim sorgt Güntert heute für einen geordneten Schiffsverkehr im Hafen, der mit 11,3 Millionen Quadratmetern Land- und Wasserfläche nach Duisburg in NRW auf Platz zwei rangiert. "Hafenmeister kontrollieren zwei Mal täglich den Hafen, schauen, ob die Schiffe auch angemeldet sind, ob es etwa Probleme mit Schiffspersonal oder mit Müllablagerungen gibt", erläutert die Frau mit blondem Kurzhaarschnitt unter der Schirmmütze. Zu ihrer Arbeit gehören auch die Erfassung der Daten der jährlich 7000 bis 8000 Schiffe im Mannheimer Hafen, das Erstellen von Statistiken und Alarmplänen und die Durchsicht von Bauanträgen.

Auch Bußgeldbescheide stellt sie aus, etwa für Menschen, die sich außerhalb der Straßen aufhalten. Hart geht das Hafenamt auch gegen Jachten vor, die ohne Erlaubnis in den Hafen einfahren. Zwischen sechs und zehn Privatleute jährlich bekommen deshalb eine Anzeige. Basis für die Kontrolle sind unter anderem die Hafen-, Gefahrgut- und Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung sowie die Vorgaben für die Umschlaganlagen der am Hafen residierenden etwa 500 Firmen. Das sind Mühlen, Logistikfirmen, eine Agrarfabrik oder der Chemiekonzern BASF. Beim Schiffsumschlag ist das Großkraftwerk Mannheim größter Abnehmer. Es bezieht Steinkohle über den Rhein.

Wenn Güntert aus dem Bürofenster schaut, sieht sie gleich drei Verkehrsträger: Der ICE braust zum Mannheimer Hauptbahnhof, die Lastwagen holen Waren, Kähne schippern den Rhein hinab. Dabei ist das in Baden-Württemberg 550 Kilometer lange Wasserstraßennetz auf Rhein, Neckar und Main der einzige Transportweg, auf den noch viel mehr Waren passen. Und ist auch noch bei Emissionen, Lärm, Eingriff in die Natur am günstigsten, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart betont. Ein durchschnittliches Schiff ersetzt demnach mit einer Transportkapazität von rund 3000 Tonnen 150 Lastwagen mit je 20 Tonnen Ladung. Binnenschiff und Schiene kommen zusammen aber nur auf ein Fünftel der auf der Straße transportierten Güter. Europaweit gibt es schon Überlegungen, die noch vorherrschenden Dieselmotoren durch innovative Antriebe auf Gas- und Wasserstoffbasis zu ersetzen.

Güntert versteht nicht, warum der Staat die Binnenschifffahrt nicht besser fördert. "Subventionen gibt es für Bahn und Straße, aber die Schifffahrt führt ein Nischendasein." In den Niederlanden sei das ganz anders. Dort gebe es leichter Kredite und Fördermittel. Nicht umsonst stellten die Niederländer die Mehrzahl der Schiffer auf dem Rhein. Der Mannheimer Hafen, eine profitable Gesellschaft im Besitz des Landes Baden-Württemberg, setze Anreize über den Hafentarif, der sich mit jedem Schiffsumschlag vermindert.

Die Zurückhaltung bei der Schifffahrt erklärt die gebürtige Neckarsulmerin mit den Unwägbarkeiten des Wasserweges. "Die allermeisten haben Angst, dass Schiffe wegen Hochwasser oder heutzutage eher Niedrigwasser nicht ankommen." Das extreme Niedrigwasser hat 2018 Mängel im deutschen Wasserstraßennetz deutlich gemacht. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt hatte damals gefordert, wenn die Verkehrswende hin zu dem nachhaltigen Verkehrsträger wirklich gewünscht sei, müssten Fahrrinnen vertieft, Schleusen in Stand gehalten und verlängert sowie Engpässe beseitigt werden.

Auch in Mannheim waren die Folgen des Niedrigwassers zu spüren. Der Gesamtumschlag betrug 2017 noch 9,6 Millionen Tonnen und sank ein Jahr später auf 7,4 Millionen Tonnen. Im Vergleich zu 2018 war 2019 aus Sicht von Hafenmeisterin Güntert wieder ein relativ gutes Jahr: "Der Rhein war ganzjährig zu befahren, auch wenn nicht alle Schiffe voll beladen fahren konnten."

Aber wie den Folgen des Niedrigwassers entgegenwirken? Güntert nennt eine verstärkte Lagerhaltung der Firmen, um Ausfälle auszugleichen, und flacher gebaute Schiffe. Eine Digitalisierung der Schiffe könne helfen, dass die Wasserwege optimal genutzt werden. Mannheim würde auch von einem Ausbau der Mittelrheinstrecke profitieren. Aber letztlich habe auch das seine Grenzen: "Man kann nur fahren, was der Fluss zulässt."