Erstmals beteiligten sich ausländische Studierende an der Umfrage, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Foto: Gerold

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Konkurrenz von Städten und Regionen um den Nachwuchs an Fach- und Führungskräften nimmt zu. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Mannheim 2018 bereits zum vierten Mal eine Befragung in Auftrag gegeben, um die Meinung der in Mannheim studierenden jungen Menschen zur Quadratestadt als Ort zum Studieren, Arbeiten und Leben zu erfahren. "Wir freuen uns, dass wir die guten Ergebnisse der Befragung 2016 auf hohem Niveau halten. Das zeigt: Mannheim ist für Studierende ungebrochen attraktiv", zog Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) ein positives Fazit.

Wenn es darum gehe, junge Talente und Nachwuchskräfte anzuziehen, hätten Universitätsstädte einen Vorteil, stellte Michael Grötsch fest. Mannheim gehört zweifellos dazu. Mit Universität, Hochschule, Dualer Hochschule, Popakademie und privaten Einrichtungen gibt es laut Grötsch etwa 29.000 Studierende in der Stadt. Schon während ihrer Studienjahre haben sie Gelegenheit, Wurzeln zu schlagen und erste berufliche Kontakte zu knüpfen. "Für uns ist wichtig zu wissen, was für die Studierenden wichtig ist, damit sie in Mannheim bleiben wollen", nannte Grötsch das Ziel der Studie.

An der Beantwortung des Online-Fragebogens nahmen dieses Mal 2227 Studierende teil, so viele wie noch nie. Durchgeführt wurde die Befragung vom Mannheimer "Spiegel Institut" im Auftrag der Stadt. Erstmals bezog die Umfrage auch die Gruppe der ausländischen Studierenden gezielt mit ein - sie machen immerhin einen Anteil von sieben Prozent aus. Dass für 68 Prozent der Studierenden Mannheim die erste Wahl als Studienort war, liegt den Antworten zufolge vor allem am hervorragenden Ruf der Universität. Einer weiteren Frage zufolge sind 68 Prozent der Studierenden erst zum Studium nach Mannheim gezogen. Für die städtischen Wirtschaftsförderer besonders interessant: 58 Prozent von ihnen haben es vor oder könnten sich vorstellen, auch nach dem Studium in Mannheim und der Region zu bleiben.

Von den jungen Ausländern, die zumeist an der Universität studieren, geben 46 Prozent an, in Mannheim bleiben zu wollen. Bei den Fragen nach der Infrastruktur, Einkaufen, Kultur- und Freizeitangeboten erhält Mannheim durchweg gute Noten.

Handlungsbedarf sehen die Befragten nach wie vor bei der Kinderbetreuung. Allerdings haben sich dazu lediglich neun Prozent der Befragten geäußert, wodurch sich die Aussagekraft dieses Ergebnisses relativiert. Auch beim bedarfsgerechten Wohnungsangebot ist mit einem Wert von 3,7 noch Luft nach oben. Bei beiden Themenfeldern will die Stadt gegensteuern. So hat der Gemeinderat bis 2021 für den Ausbau von Kindertagesstätten 30 Millionen Euro bewilligt. Die Schaffung von Wohnraum auf den Konversionsflächen soll zur Entspannung der Wohnsituation beitragen.

Die Einschätzungen der Studierenden zum Unternehmensstandort Mannheim fallen durchweg positiv aus. Bekannt sind vor allem Großunternehmen. "Wir wollen deshalb versuchen, den Bekanntheitsgrad der kleinen und mittleren Unternehmen zu erhöhen", nennt Christiane Ram, Leiterin der Wirtschaftsförderung, ein Ziel. Für die Gruppe der ausländischen Studierenden zugeschnitten sei seit 2018 ein spezielles Angebot des "Welcome Centers Rhein-Neckar", das den Kontakt zu Unternehmen erleichtern soll, fügt der Wirtschaftsbürgermeister hinzu. Erfreulich sei, dass sich fast ein Drittel der Studierenden eine berufliche Selbstständigkeit vorstellen können und sechs Prozent sich definitiv selbstständig machen wollten, bilanziert der Bürgermeister. Bei den internationalen Studierenden gaben dies sogar zehn Prozent an.