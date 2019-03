Mannheim. (gol) Benefizkonzerte gibt es immer wieder. Aber dass ein Polizeipräsident, ein Rockmusiker und das Capitol gemeinsame Sache für einen guten Zweck machen, ist ein Novum. Musicalstar Sascha Krebs und das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg gastieren mit der Produktion "Cinema in Concert" im ehemaligen Kino am Alten Messplatz. Profiteur der ungewöhnlichen Aktion ist der Verein Neckarstadt Kids. Der ist vor sechs Monaten aus der Taufe gehoben worden und arbeitet verbands-, religions- und parteiübergreifend. Er wendet sich an Eltern und Kinder der Neckarstadt-West und bietet unterstützend zu Schule und Hort Nachmittagsgruppen für Kinder in den Bereichen Sport, Tanz, Theater, Malen und Musik an.

"Wir betreuen circa 100 Kinder aus unterschiedlichen Nationen nach dem Unterricht. Mit unserem Engagement für ein kinderfreundlicheres Wohnumfeld leisten wir einen Beitrag zur Gesellschaft", begründet Sengül Kardelen ihren Einsatz für die Grundschüler. "Und die Umgangssprache in allen Gruppen ist Deutsch", ergänzt sie.

Mannheims scheidender Polizeipräsident Thomas Köber erfüllt sich mit dem Benefizabend einen Herzenswunsch: "Es ist üblich, dass bei einer Verabschiedung das renommierte Landespolizeiorchester aufspielt, aber ich wollte eine Variante." Die Neckarstadt sei "nicht die erste Adresse in der Wohlfühlhierarchie", zähle aber 60 Prozent junge Einwohner mit Migrationshintergrund.

Mit der Verwendung von 100 Prozent der Einnahmen für den Nachwuchs für den Stadtteil schlägt Köber mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Integration werde gefördert, die Herausforderung an die Polizeiwache vor Ort könnte künftig geringer werden und sich selbst macht er mit Programm aus Filmmusiken auch eine Freude.

"Time for Crime", ein Potpourri aus Kriminalfilm-Melodien, hat er persönlich ausgewählt. Für Sascha Krebs, den Frontmann von Deutschlands bekanntester Queen-Cover-Band The Queen Kings, wird der Abend trotz seiner Routine eine Herausforderung. ",Bohemian Rhapsody’ oder ,We Are The Champions’ mit einem Blasorchester zu spielen, ist für mich absolutes Neuland", sagt der Sandhäuser.

Die Aufgabe ist ambitioniert, denn bis zum Auftritt am Dienstag, 9. April, um 20 Uhr, haben er und der "gute Ton der Polizei" lediglich einmal Gelegenheit zur Probe. "Ich bin gespannt wie Queen-Titel ohne Leadgitarre klingen", blickt Krebs erwartungsvoll der Blasmusik-Rock’n’Roll-Fusion mit den Berufsmusikern entgegen.

Info: Tickets gibt es unter www.capitol-mannheim.de