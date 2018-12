Mannheim. (env) Gleich ein dreifaches Jubiläum feiert die Mannheimer Abendakademie im kommenden Jahr: 1919 entstanden zahlreiche Volkshochschulen im Land. Die Mannheimer Abendakademie blickt sogar bereits auf 120 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung zurück. Und vor zehn Jahren bezog das Bildungsinstitut den Neubau im Quadrat U1. Eine Anfrage des Mannheimer Arbeitervereins bei der Universität Heidelberg gab 1899 den Anstoß.

Die Dozenten sollten den Arbeitern in Vorträgen die universitäre Bildung näherbringen. "Das hat so nicht geklappt, aber die Vorträge waren Grundlage für dauernde Veränderungen und Weiterentwicklungen hin zum heutigen Kursprogramm", erklärt Susanne Deß, die Geschäftsführerin der Mannheimer Abendakademie.

Rund 2400 Kurse und Veranstaltungen umfasst das neue Semesterprogramm, das sich vom Februar bis zu den Sommerferien zieht. Zu finden sind natürlich die klassischen Angebote der Erwachsenenbildung wie Sprachkurse oder Aus- und Weiterbildungen sowie eine Unmenge an Freizeitangeboten. Aber die Abendakademie ist mittlerweile auch einer der größten Anbieter für Integrationskurse.

Das neue Motto lautet "Ich bin ein AAkademiker" mit einem doppelten "A", das für die Abendakademie stehen soll. "Da stehen Sportler, Rentner oder auch Kursleiter im Mittelpunkt. Wir nehmen uns ein bisschen selbst auf die Schippe und wollen uns von elitärer Universitätsbildung abgrenzen", verdeutlicht Susanne Deß. Das Angebot richtet sich schließlich an jeden - Alter, Vorbildung oder Herkunft sind absolut egal.

Bestes Beispiel dafür ist ein neues Kursangebot, das in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen in Kaiserslautern und Straubing entstanden ist: der "GrillMOOC" (Massive Open Online Course). Dabei werden vom 3. bis 31. Mai in Veranstaltungen vor Ort, die sowohl live verfolgt als auch im Anschluss online abgerufen werden können, alle Aspekte rund um das Thema Grillen beleuchtet. Vom "Nachhaltigen Grillen" über "Grillkulturen anderer Länder" bis hin zum "Grillen in der Stadt" stellen die Teilnehmer Rezepte und unterschiedliche Grillmethoden vor.

Überhaupt ziehe sich die Nachhaltigkeit wie ein roter Faden durch das neue Semesterprogramm, betonen Geschäftsführerin Susanne Deß und Marketingleiterin Sabine Gromball. Das reiche von selbst angerührten Putzmitteln über Anleitungen für selbst geschreinerte Möbel oder auch zu einfachen Haushaltsreparaturen. Zweiter roter Faden im Frühjahrsprogramm ist das Thema Wasser: "Egal ob Prävention, Kreativität, Politik oder Gesundheitsbereich - überall beschäftigt uns das Thema", sagt Sabine Gromball. Natürlich auch in den Vorträgen und Ausstellungen. So findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Industriekultur Rhein-Neckar eine Ausstellung zu den 20 Wassertürmen Mannheims statt, und der Vortrag zur Wasserpolitik spürt der Frage nach, welche Konzerne mit Wasser Profit machen.

Info: Das Semesterprogramm liegt ab dem 28. Januar in gedruckter Form in Mannheim aus. Online ist das Programm schon jetzt unter www.abendakademie-mannheim.de abrufbar.