Dieses Bild muss man für ein paar Monate vergessen. Denn die Fontänen in der Wasserturmanlage gehen in den Winterschlaf. Am kommenden Sonntag sprudeln sie zum letzten Mal, dann ist Pause bis nächstes Jahr an Ostern. Am Montag wird die Anlage abgeschaltet und das Wasser aus dem Kaskadenbecken sowie dem Atlanten- und Tritonenbrunnen abgelassen. Im Auftrag der Stadt Mannheim sorgt das Mannheimer Energieunternehmen MVV für die fachgerechte Wartung und Instandhaltung der Brunnen und Wasserspiele. 98 Unterwasserscheinwerfer, 16 Farbwechsler sowie 178 Düsen müssen ausgebaut und eingelagert werden. Foto: Gerold