Von Gerhard Bühler

Das Stadthaus in N 1 ist um einen Anziehungspunkt reicher. Nach nur vier Monaten Bauzeit wurde nun der völlig umgestaltete "Bürgersaal" der Öffentlichkeit präsentiert. Schon am heutigen Freitagabend wird die Premierenvorstellung des Oststadt-Theaters über die Bühne gehen, das hier nun seine neue Heimat findet. Wie bisher bleiben auch weitere Nutzungen durch das Internationale Filmfestival und andere Veranstaltungen möglich. Für den neuen Bürgersaal mit bis zu 480 Sitzplätzen investierte die Stadt 2,7 Millionen Euro.

Nein, mit dem alten Bürgersaal hat das wirklich nichts mehr zu tun, wie der eintretende Besucher staunend feststellt. In den vorhandenen Saal wurde wie eine "Schachtel" einfach ein eigener, neuer Raum hineingestellt, der seitlich und vor allem an der Rückseite mit der Fensterfront zum Paradeplatz noch Platz für ein schönes Theaterfoyer mit Theke für die Pausengastronomie lässt. Geht man in den eigentlichen "Bürgersaal" hinein, der nun eher den Begriff "Theater" verdient, ist man von der gediegenen Erscheinung überrascht. Wände und Decke sind mit dunklem Holz vertäfelt, gegenüber der deutlich tieferen Bühne erheben sich steil ansteigende Zuschauerreihen für beste Sichtverhältnisse, die abwechselnd mit beige bis schwarzem Stoff bezogenen Sitze bieten ein einladendes Bild.

"Ausgelöst durch den Umzug des Oststadttheaters, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, der neue Saal bringt nun eine ganz andere Wertigkeit mit", erinnerte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei der Einweihungsfeier vor zahlreichen Gästen an die Vorgeschichte, die ihren Ursprung im Neubau der Kunsthalle besitzt. Da der Kahnweilersaal im dortigen "Mitzlaff" - Bau, seit 23 Jahren Heimat des Oststadttheaters, demnächst abgerissen wird, suchte die Stadt lange nach einem Ersatzquartier. "Nachdem alle Suche erfolglos war, blieb der Bürgersaal, der ebenfalls eine Veränderung nötig hatte", sah Kurz hier "zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen".

Architekt Rüdiger Trager, Mitglied des ausführenden Architekturbüros "ap88", betonte anschließend die weitaus besseren Eigenschaften des neuen Saals, etwa in puncto Akustik und Sicht. Die stark ansteigenden Sitzreihen bieten 440 feste Sitzplätze, bei Bedarf kann auf 480 Plätze erweitert werden. Intelligent genutzt wurde der unter der Tribüne entstandene Raum, in den von der Rückseite das "Catering" eingeschoben wurde.

"Die 30 Jahre alte Technik mit Elektrik und Lüftung wurde komplett erneuert", nannte Trager ebenso die moderne Ausstattung des Brandschutzes mit neuer Fluchttreppe außen, die mittels Kran von der einen Tag lang gesperrten Kunststraße emporgehoben wurde.

Das im Stadthaus angesiedelte Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg kann sich hier künftig über einen idealen Kinosaal freuen. Daneben wird der Saal an zumindest zehn Wochenenden im Jahr und freien Wochentagen anderen Nutzern zur Verfügung stehen.

"Ich bin heute glücklich und zufrieden", freute sich Carmen Linka-Gamil, Leiterin des Oststadt-Theaters auf die Premierenvorstellung am Freitagabend. Wie sie sagte, biete das neue Haus viele neue Chancen.