Mannheim. (RNZ) Die Stadt Mannheim hat in einer zweiten Corona-Verordnung nun die Bußgelder für Verstöße gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgelegt. "Auch wenn sich der Großteil der Bevölkerung inzwischen an die notwendigen Einschränkungen hält, gibt es nach wie vor Einzelne, die die Corona-Verordnung nicht befolgen und damit sich und andere gefährden", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Bußgeldkatalogs hat die Stadt Mannheim nun die Bußgeldhöhen festgelegt, mit denen ab sofort Verstöße gegen die Corona-Verordnung geahndet werden. Werden Personen von der Polizei unter freiem Himmel aufgegriffen und zeigen sich einsichtig, erhalten sie einen Hinweis der Beamten von Ordnungsdienst und Polizei. Es werden jedoch die Personalien aufgenommen. Bei fehlender Einsicht oder Wiederholung eines Verstoßes kassiert die Stadt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

In geschlossenen Räumen ist die Lage hingegen ein wenig anders: Bei einer Veranstaltung von mehr als fünf Personen außerhalb des Familienkreises in privaten Räumen muss der Gastgeber 500 Euro zahlen. Für die Gäste liegt das Bußgeld bei 250 Euro pro Person. Gaststätten und Begegnungsstätten wie Bars oder Clubs sind auf Basis der Rechtsverordnung des Landes geschlossen. Wer dagegen verstößt, handelt vorsätzlich – unabhängig davon, wie viele Gäste sich in den Räumen aufhalten. Deshalb gilt in diesen Fällen für Gastwirte ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro. Auch jeder Gast muss 500 Euro zahlen. Im Wiederholungsfall oder bei besonders schweren Fällen können die Strafen auf bis zu 25.000 Euro erhöht werden, auch Haftstrafen sind möglich.

Cafés und Eisdielen dürfen bis mindestens 19. April kein Eis und keinen Kuchen oder sonstige Genussmittel verkaufen. Das bedeutet, dass auch ein Straßenverkauf an der Theke und die Mitnahme von Speisen oder Getränken verboten ist. Privatleute dürfen auch kein vorbestelltes Eis abholen.

Lediglich die Belieferung von Kunden nach Hause ist unter Beachtung der Hygienevorgaben gestattet. Die Stadt bittet alle Gewerbetreibende um Verständnis und mahnt die unbedingte Einhaltung der Regeln an. Verstöße würden konsequent geahndet.