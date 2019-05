Von Volker Endres

Mannheim. Mit reichlich Musik und guter Laune endete gestern das 29. Mannheimer Stadtfest. Über 300.000 Besucher feierten an drei Tagen zwischen Wasserturm und Paradeplatz ein kunterbuntes und vor allem friedliches Fest. Besonders gut war die Stimmung an den zahlreichen Bühnen der Festmeile.

Die Jungs der Frankenthaler Stimmungskapelle Grabowsky waren in einem echten Dilemma: "Normalerweise haben wir viele Weinlieder im Repertoire, aber das ist eher ein Bierfest", erklärte Sänger Oliver Herrmann. "Aber wir sind flexibel." So wurde auf der Bühne am Wasserturm am Samstag eben aus dem "Weinkönig" ein "Bierkönig". Die Kapelle stand, ebenso wie die linksrheinisch erfolgreichen Kollegen von der Band Grand Malör für die musikalische Vielfalt der Mannheimer Erlebnismeile.

Auf das schmachtende "Ti Amo" folgte zwei Takte später ein kerniges "We will rock You". Soul und Rock, deutsch und international, U- und E-Musik - und das für alle Altersklassen, denn auch auf den Bühnen beim Kinderfest wurde reichlich musiziert. Das schönste Geschenk für Organisator Thomas Sprengel beim letzten Stadtfest unter seiner Regie war aber das Wetter: Nach Kälte, drückender Schwüle und Gewittern in den Vorjahren sei es das "perfekte Wetter für ein perfektes Fest".

Stadtfest Mannheim - die Fotogalerie

































"Ihr müsstet das mal von hier oben sehen", forderte Karim Amun, Sänger des Projektes um Jason Wright, die Besucher auf: "Ich sehe zwischen Paradeplatz und Wasserturm keinen einzigen freien Meter." Eine Einschätzung, der sich auch die Polizei anschloss. "Wir hatten am Freitag rund 100.000 Besucher", schätzte Einsatzleiter Oliver Metzger. Am Samstag seien es zwischen 125.000 und 140.000 gewesen. Das Einsatzkonzept habe sich bewährt: "Wir waren in kleinen Gruppen unterwegs, aber wir haben uns im Hintergrund gehalten."

Das klappte am Freitag nicht ganz. Davin Herbrüggen, Gewinner der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", rockte die Bühne zwar souverän, seinem Wunsch, anschließend zu Fuß vom Wasserturm an den Bahnhof zu laufen, mussten die Ordnungshüter aber widersprechen. Zu viele Fans hatten sich am Bühnenausgang versammelt. So gab es ganz offiziellen Geleitschutz. Diese Probleme hatte Gregor Meyle auf der Unesco-Bühne auf dem Münzplatz nicht. Volksnah und unkompliziert präsentierte er sich dem nicht minder begeisterten Publikum. Nicht nur deshalb war Karmen Strahonja als Leiterin des Stadtmarketing zufrieden: "Die Bühne auf diesem Platz hat sich bewährt." Dort fühlte sich auch der Pfälzer Thorsten Laubscher wohl. "Es ist für jeden etwas dabei. Die Pfälzer Bands wie Grabowsky und Grand Malör hat man mittlerweile schon oft genug gehört, aber zum Glück gibt es eine große Auswahl", erklärte der 45-jährige Ex-Handballer der TSG Friesenheim.

Der Münzplatz war außerdem Außenstelle eines weiteren Stadtfest-Höhepunkts: "Wir denken jedes Jahr, dass das Kinderfest eigentlich nicht mehr größer werden kann und dann setzen wir doch immer noch eins drauf", sagte Karmen Strahonja. Mittlerweile gebe es sogar auswärtige Gäste, die sich eigens für das Kinderfest drei Tage lang in Mannheim einquartieren. "Wir hatten bis Samstag schon 8200 Besucher und waren kurz davor, das Gelände auf den Kapuzinerplanken wegen Überfüllung zu schließen", erklärte sie. Gut, dass mit dem Münzplatz und dem Hof der Musikhochschule schon zwei Ausweichquartiere gefunden wurden.

Trotzdem gilt: "Wir platzen aus allen Nähten. Den Münzplatz werden wir deshalb im kommenden Jahr eventuell weiter ausbauen." Obwohl Veranstalter und Standbetreiber mit dem Verlauf rundherum zufrieden waren, gab es auch Kritik - ausgerechnet an den frisch sanierten Planken: "Die sind für Veranstaltungen nicht zu Ende gedacht worden", haderte RNF-Chef Ralf Siegelmann als Betreiber der Bühne am Paradeplatz. "Die Fußgängerzone ist so vollgebaut, dass es kaum noch möglich ist, die Bühne zu stellen." Mitbekommen haben die vielen zufriedenen Stadtfestbesucher davon aber nichts.