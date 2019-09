Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat es am Donnerstag mehrfach gekracht. Ein Überblick über den Polizeibericht.

> Überholmanöver: In der Friesenheimer Straße wurde gegen 15 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Motorradfahrer sowie ein gleichaltriger Ford-Fahrer waren beide in Richtung Mannheim-Neckarstadt unterwegs. In Höhe des Anwesens Nummer 6 wollte der Ford-Fahrer nach links abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs zunächst anhalten.

Nachfolgende Autofahrer kamen daraufhin ebenfalls zum Stehen, doch der Motorradfahrer bremste nicht ab und fuhr stattdessen an den stehenden Autos vorbei. Kurz darauf fuhr der Ford-Fahrer los und kollidierte beim Abbiegen mit dem von hinten herannahenden Motorradfahrer. Der Biker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dessen Motorrad sowie am Ford entstand Sachschaden, der auf rund 8000 Euro beziffert werden kann.

> Auffahrunfall: Ein VW-Fahrer verursachte gegen 14.35 Uhr im Friedrichsring einen Auffahrunfall und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Unbekannte fuhr mit einem weißen VW Polo auf der rechten Fahrspur in Richtung "Kurpfalzkreisel", als er in Höhe der Haltestelle "Gewerkschaftshaus" aus unbekannten Gründen plötzlich abbremste. Ein nachfolgender 36-jähriger BMW-Fahrer musste infolgedessen ebenfalls stark abbremsen und konnte einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden.

Doch der 57-jährige Fahrer eines Skodas erkannte dies zu spät und fuhr von hinten auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Der unbekannte VW-Fahrer hatte ohne anzuhalten seine Fahrt einfach fortgesetzt. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer des VWs geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Telefon 0621/1744045 zu melden.