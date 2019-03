Mannheim. (pol/sdm) In die Kellerräume einer Apotheke im Quadrat C1 wurde am Donnerstag eingebrochen. Die Polizei berichtet, dass der Täter ein Metallgitter und anschließend das Stahlgitter des Kellerfensters durchtrennt hatte. Über das Fenster drang er dann in die Apotheke ein und durchsuchte einen Schrank, aus dem er mehrere Hundert Euro erbeutete. Danach flexte er einen Tresor auf und klaute daraus diverse Betäubungsmittel. Er entkam unerkannt.

Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 melden.