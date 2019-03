Mannheim. (pol/mare) Ein Mann ist am Montagvormittag in der Gottlieb-Daimler-Straße um ein paar geparkte Autos herumgeschlichen. So weit, so verdächtig. Was aber noch mehr auffiel: Er hatte einen Hammer in der Hand, wie die Polizei mitteilt.

Und einmal scheint er ihn auch benutzt zu haben. Denn die Seitenscheibe eines Autos war eingeschlagen, was der 40-jährige Besitzer am Nachmittag bemerkte. Gegen 9.30 Uhr hatte er das Auto abgestellt.

Er war es auch, dem der Verdächtige mit dem Hammer zuvor aufgefallen war. Und so beschrieb er ihm der Polizei: Er hatte einen Drei-Tage-Bart, eine grau-weiße Basecap auf, trug eine schwarze "Superdry"-Jacke mit Kapuze und orangefarbenem Emblem auf der rechten Schulter sowie auf dem rechten Ärmel und er hatte weiße Schuhe mit schwarzen Applikationen auf den Seiten an.

Zeugen, die Hinweise zum Verdächtigen haben oder entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1743310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.