Mannheim. (pol/mare) Ein 24-jähriger Mann wurde Sonntagnacht gegen 3.30 Uhr von der Polizei kontrolliert. Und siehe da: Er hatte keinen Führerschein. Dafür aber Alkohol im Blut, wie die Polizei mitteilt.

Der junge Mann fuhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Kunststraße in Mannheim. Als er den Streifenwagen erkannte, bog er in die Planken ab und fuhr anschließend in die Fressgasse ein.

Die Beamten fuhren ebenfalls in die Fressgasse ein und blockierten diese mit dem Streifenwagen. Der 24-Jährige stoppte den Sprinter etwa 20 Meter vor dem Streifenwagen und wechselte vom Fahrersitz auf die Rückbank, wo noch weitere fünf andere Leute saßen.

Der Fahrer wurde jedoch von den Polizisten klar identifiziert. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er keinen Führerschein hat.

Außerdem nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. So beschlagnahmten sie die Fahrzeugschlüssel und brachten den Mann mit aufs Polizeirevier. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Außerdem muss er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.