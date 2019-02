Mannheim-Rheinau. (pol/rl) Zu einem Einbruch in die Pfingstbergschule kam es am vergangenen Wochenende. Laut Polizeibericht sollen die Täter die Scheibe zur Schulküche im Erdgeschoss ein und drangen in das Gebäude in der Winterstraße ein. Im Rektorenzimmer brachen die Täter mehrere Schränke und andere Behältnisse auf. Einen Tresor, der lose in einem Schrank stand, transportierten sie vermutlich per Schubkarre ab. In diesem Tresor befanden sich das Amtssiegel, eine Bargeldkasse und Kinogutscheine. Zudem erbeuteten sie iPad im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Einbrecher verursachten zudem mehr als 5000 Euro Sachschaden.

Das Schulgebäude war am Freitag kurz nach 14 Uhr verschlossen worden. Am Montag kurz nach 7 Uhr stellten Bedienstete den Einbruch fest und informierten die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/83397-0 entgegen.