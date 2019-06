Mannheim. (pol/rl) Am Samstag kurz vor 16 Uhr kam es in der Mittelstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Straßenbahn der Linie 2. Laut Polizei parkte der Mercedes in Höhe der Draisstraße auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand, als die Straßenbahn-Fahrerin an ihm vorbeifahren wollte.

Der Mercedes rollte vermutlich in diesem Moment nach vorne, obwohl die Bahn noch nicht komplett vorbeigefahren war und kollidierte mit dem Mercedes.

Verletzt wurde niemand, es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Da bislang nicht eindeutig feststeht, wer den Mercedes zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme unter der 0621/174-4045 zu melden.