Mannheim. (pol/run) Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde am Mittwochabend gegen 17 Uhr ein 54-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Radfahrer befuhr zuvor die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg. Kurz vor der Haltestelle Untermühlaustraße querte er Zeugen zufolge ohne Ankündigung plötzlich die Waldhofstraße und die parallel verlaufenen Straßenbahnschienen unmittelbar vor der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 3.

Der Fahrer der Straßenbahn konnte trotz sofortiger Notbremsung einen Frontalzusammenstoß mit dem 54-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde nach notärztlicher Behandlung mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, denen er am Donnerstagabend erlag.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen haben die Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Mannheim übernommen. Hierzu wurde auch Sachverständiger hinzugezogen.

Update: Freitag, 9. März, 16.30 Uhr