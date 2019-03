Mannheim-Neckarstadt. (pol/sdm) In Mannheim-Neckarstadt hat ein bislang Unbekannter die Ruhe am Sonntagmorgen ausgenutzt. Die Polizei berichtet, dass der Täter zwischen 4 und 8 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Stockhornstraße aufhebelte und anschließend die Zimmer der Wohngemeinschaft durchsuchte.

Die beiden Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung anwesend, schliefen aber. Der Einbrecher entwendete ein Smartphone und flüchtete unerkannt aus der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 an die Ermittler wenden.