Mannheim. (pol/rl) Wegen zwei Einbruchsdiebstähle begangen haben soll, sitzt ein 37-jähriger Wohnsitzloser aus Polen derzeit in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Der 37-Jährige soll am Montag, 28. Januar, an einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Mercedes die hintere Seitenscheibe eingeschlagen haben. Dann soll er in das Auto eingestiegen sein. Nachdem er dort offenbar nichts brauchbares fand, blieb er im Auto und schlief ein. Als der Mercedes-Besitzer gegen 22.40 Uhr zurückkehrte, wachte der 37-Jährige auf und flüchtete. Die verständigte Polizei nahm den Mann noch in Tatortnähe fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Am vergangenen Samstag kam es im Stadtteil Feudenheim zu einem weiteren Einbruch. In der Kleingartenanlage "In der Au" soll der 37-Jährige gegen Mittag in eine Gartenlaube eingebrochen sein. Als er die Gartenparzelle wieder verlassen wollte, entdeckte ihn der Besitzer der Laube. Er wurde festgehalten und dann der verständigten Polizei übergeben. Gestohlen hatte er nichts.

Am Sonntag wurde der 37-Jährige dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim und Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob er noch für weitere Taten verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.