Mannheim. (pri/mare) Spektakulärer Unfall in Mannheim: Ein Lkw-Kran-Ausleger hat am Montagvormittag in der Besselstraße eine Kabelbrücke, die über die Straße verläuft, abgerissen. Die Brücke stürzte herunter und krachte auf geparkte Auto. Diese wurden dabei teilweise schwer beschädigt - eines davon total.

Warum der Kran ausgefahren war, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Krankwagen-Fahrer noch nicht ganz eingefahren gewesen sei. Die Besselstraße war während den Bergungsarbeiten gesperrt. Die Buslinie 45 wurde umgeleitet. Gegen 13 Uhr war die Besselstraße wieder befahrbar und auch die Buslinie konnte ihre übliche Route wieder aufnehmen.

Über die Höhe des Sachschadens liegen keine näheren Informationen vor. Die Polizei schätzt den Schaden bei den Fahrzeugen auf weit über 10.000 Euro.

Update: Montag, 10. August 2020, 14.56 Uhr