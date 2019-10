Mannheim. (pol/rl) In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 9.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in der Werftstraße. Vermutlich zwei Täter kamen über die Eingangstür in das Anwesen, betraten über die Küche den Hinterhof und öffneten hier das Fenster des Büroraums. Hier nahmen sie den Tresor und schleppten diesen vermutlich über die Garage nach draußen.

Am Donnerstagmorgen fand ein Passant den Tresor in einem Gebüsch am Spielplatz in der Werftstraße nahe der Jungbuschbrücke. Ob aus diesem etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.

Info: Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich unter der 0621/1258-0 bei der Polizei.