Mannheim-Jungbusch. (pol/lyd) Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, eine Schlägerei vor einem griechischen Restaurant am Luisenring/Ecke Jungbuschstraße. Wie die Polizei mitteilt, sollen mehrere unbekannte Männer einen 27-Jährigen mit körperlicher Gewalt angegangen sein. Ein Tatverdächtiger – ungefähr 180 cm groß, Mitte 20, dunkle Haare – soll den 27-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden gegangen sei. Die Streitigkeit soll schon vorher in einem anderen Lokal in der Jungbuschstraße begonnen haben. Über die Ursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die verständigten Polizeibeamten forderten einen Rettungswagen an, der die Verletzungen des 27-Jährigen vor Ort versorgte. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich unter der Telefonnummer 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.