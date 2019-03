Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag ist ein Jugendlicher in eine Ergotherapiepraxis in der Straße "Am Steingarten" eingebrochen. Dabei wurde er aber auf frischer Tat ertappt. Das meldet die Polizei.

Gegen 16.50 Uhr brach der Täter über die Eingangstür in die Praxis ein. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt aber in der Praxis und wurde auf den Jugendlichen aufmerksam, der durch die Räume lief.

Als dieser wiederum die Frau bemerkte, flüchtete er sofort durch die Hintertür. Aus dem Wartezimmer hatte der Einbrecher zwei Handtaschen mitgehen lassen. Rund 1000 Euro Beute machte er so.

Die Polizei fand später ein unverschlossenes Klappfahrrad vor dem Eingang, das eventuell dem Einbrecher gehören könnte.

Und so beschrieb die Frau den Täter: etwa 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, sportlich-drahtige Figur, kurze schwarze Haare, markantes Gesicht, feiner Schnurrbart, auffällig breite Nase. Er trug eine Jogginghose und eine olivfarbene Jacke.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 0621/33010 bei den Beamten melden.