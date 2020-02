Mannheim. (pol/rl) Am Sonntagmorgen kam es gegen 6 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Rohrlachstraße. Insgesamt wurden 18 Personen evakuiert, von denen die meisten das Haus bereits vor Ankunft der Rettungskräfte verlassen hatten. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die Freiwilligen Feuerwehren aus Seckenheim und Neckarau waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen.

Der 17-jährige Sohn der Wohnungsinhaberfamilie war alleine in der Wohnung im dritten Stock gewesen. Er und ein 55-jähriger Mann aus der Nachbarwohnung kamen mit Rauchvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die Familie der betroffenen Wohnung kam anderweitig unter. Die Brandursache ist noch ungeklärt, das Polizeirevier Ladenburg ermittelt.