Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Wohnungen haben am Wochenende in Mannheim gebrannt. Davon berichtet die Polizei.

Der 45-jährige Bewohner einer Wohnung im Apenrader Weg in Schönau verließ am Samstagabend seine Wohnung und stellte bei seiner Rückkehr am frühen Sonntagmorgen fest, dass aus dieser starker Rauch austrat.

Beim Betreten sah er, dass sein Sofa in Brand steht. Dieses löschte er zunächst mit eigenen Mitteln und tätigte dann den Notruf. Der Löschzug der Feuerwache Mannheim-Nord führte Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durch. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich auch die Mutter des 45-jährigen Mannes in der Wohnung. Beide Personen blieben unverletzt.

Die Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen eingeleitet wurden. Die Wohnung bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht bewohnbar.

Am Samstagmorgen gegen 7.55 Uhr meldeten mehrere Anwohner über Notruf Rauchaustritt aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Seckenheimer Straße der Schwetzingerstadt. Beim Eintreffen der Polizeistreife war bereits ein Löschzug der Hauptfeuerwache Mannheim vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Brandursache war nach ersten Befragungen ein noch heißes Feuerzeug, welches unsachgemäß in einem Kleiderschrank verstaut wurde. Hierdurch geriet die darin befindliche Kleidung in Brand. Die Feuerwehr konnte die brennende Kleidung aus dem Fenster werfen und somit ein Übergreifen des Feuers auf den Kleiderschrank verhindern.

In der Wohnung befand sich der 54-jährige Wohnungsinhaber und seine 16-jährige Tochter, welche zunächst selbstständig versuchten den Brand zu löschen. Hierbei wurden beide durch das Rauchgas leicht verletzt. Die Tochter wurde zur Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Gebäude und in der Wohnung entstand kein Sachschaden. Die Wohnung war nach ausgiebiger Belüftung wieder bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt getätigt.