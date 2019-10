Mannheim-Neckarstadt. (pol/slb) Rau ging es zu in der Quadratestadt: Von zwei verknüpften Zwischenfällen am Samstagabend in der Neckarstadt berichtet die Mannheimer Polizei.

Vor einem Anwesen in der Laurentiusstraße 15 beschimpfte zunächst ein 22-Jähriger um 19.20 Uhr eine 22-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann. Die Auseinandersetzung ging etwa um 19.40 Uhr in der Lortzingstraße 5 weiter. Dort stieß der 22-Jährige die junge Frau zu Boden und schlug auf sie ein. Ein anderer 22-jähriger Mann drosch auf den jungen Mann ein, der mit ihr unterwegs war. Beide verletzten sich dabei leicht.

Sowohl die Schläger als auch die Angegriffenen fand die Polizei vor Ort in der Lortzingstraße. Die Polizei trennte die vier Streithähne schließlich. Laut der Beamten standen viele, augenscheinlich unbeteiligte Passanten dabei.

Zeugen der Auseinandersetzung können sich bei der Polizei unter Telefon 0621/33010 melden.