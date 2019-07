Mannheim. (pol/dore) Ein Fiat-Fahrer aus Mannheim ist am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Er war laut Polizei auf dem Friedrichsring in Richtung Luisenring unterwegs und wollte nach links in das T-Quadrat abbiegen.

Der Autofahrer übersah jedoch die rote Ampel und stieß dann mit einer Straßenbahn zusammen. Der Fiat wurde daraufhin gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und komplett beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei 15000 Euro.

Die Insassen des Fiats und die Fahrgäste der Straßenbahn überstanden den Crash zum Glück ohne Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Der Autofahrer bekommt nun eine Anzeige.

Text