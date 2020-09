Mannheim. (pol/kaf) In der Neustadter Straße stand am frühen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr ein Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Wie die Polizei mitteilt, ist die Ursache für das Feuer noch unklar. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner des Hauses, auch den 89-jährigen Wohnungsinhaber, aus dem Haus retten. Der 89-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Feuer war schnell gelöscht, sodass ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Käfertal.