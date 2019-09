Mannheim. (pol/mare) Eine VW-Passat-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Mallaustraße einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war in Richtung Hallenweg gefahren, schätzte die Geschwindigkeit und den Abstand entgegenkommender Fahrzeuge falsch ein und steuerte daher ruckartig nach links. Sie fuhr in den Zaun des Sportplatzes des SC Pfingstberg-Hochstätt, sodass mehrere Zaunpfeiler aus der Verankerung gerissen wurden.

In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist noch nicht geklärt. Ein Verantwortlicher wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Den nicht mehr fahrbereiten VW Passat, an dem Schaden von 5000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppdienst ab.