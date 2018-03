Am Dienstag, gegen 19 Uhr bot im Quadrat S3 ein 21-jähriger Gambier einem Polizeibeamten in Zivil Drogen an. Er fragte diesen, ob er etwas Marihuana kaufen wolle und zeigte ihm zudem mehrere Plomben.

Der Polizeibeamte erklärte ihm daraufhin die Festnahme. Bei der Durchsuchung des Gambiers im Polizeirevier Mannheim-Innenstadt konnten noch mehr portionierte Betäubungsmittel sichergestellt werden. Insgesamt wurden knapp 10 Gramm Marihuana beschlagnahmt.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.