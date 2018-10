Von Arndt Krödel

Heidelberg. Die Premiere glückte: Zur ersten "Nacht der Forschung" in Heidelberg und Mannheim strömten nach Schätzungen der Veranstalter 9350 Gäste zu den einzelnen Programmangeboten, was für die Projektleiterin Agnes Szmolenszky vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg (EMBL) ein voller Erfolg war. "Es ist besonders großartig, dass es uns gelungen ist, so viele verschiedene Altersgruppen anzusprechen", freut sie sich. Wobei die Besucher, ob jung oder alt, Familie oder Schulklasse, die Qual der Wahl hatten: Es galt, aus über 130 Programmpunkten an 17 verschiedenen Standorten das Passende herauszusuchen. So beeindruckend vielfältig sich damit die internationalen Forschungstätigkeiten der Region in den verschiedensten natur- und geisteswissenschaftlichen Bereichen präsentierten - weniger wäre vielleicht mehr gewesen, denn mehr als drei oder vier Veranstaltungen schafft man sowieso nicht.

Operieren für Jedermann: Im "Experimental-OP" konnte man in der Medizinischen Klinik eine minimalinvasive Operation simulieren. Foto: Alex

Um 15 Uhr erfolgte der Startschuss in die "Nacht der Forschung", die bis Mitternacht dauerte. Shuttlebusse brachten die Besucher zu den einzelnen Standorten, die zum Teil beträchtlich weit auseinander lagen. Im Hauptgebäude des EMBL, wo wir unsere kleine Tour begannen, tummelten sich zahlreiche wissbegierige Erwachsene und Kinder. Sie alle sollten einen Eindruck davon erhalten, welche Themen und Projekte an Europas führendem Forschungsinstitut in den Lebenswissenschaften ganz oben stehen. "Planktomania" ist eines davon, ein Bildungsprojekt für das allgemeine Publikum und für Kinder. "Plankton ist wichtig für die Atmosphäre, da es einen Großteil des Sauerstoffs produziert", erläutert der Meeresbiologe Johan Decelle, der eigens für die "Nacht der Forschung" von Grenoble gekommen ist. Dort forscht er an der dortigen Außenstelle des EMBL und der Universität. Viele Menschen wissen nichts über Plankton, da diese Organismen so winzig sind, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen kann. "Planktomania" wurde als Familien- oder Gruppenspiel entwickelt: Man benutzt ein Smartphone oder Tablet, um aus einer Auswahl von Spielkarten interaktiv Bildungsinhalte wie Quizze, Videos oder 3D-Modelle von Planktonorganismen zu aktivieren. "Hier kann man in die Welt des Plankton eintauchen", schildert der Wissenschaftler die Vorzüge des Videos.

Welcher der fünf Verdächtigen könnte der Täter sein? Im Explo-Lernlabor im Neuenheimer Feld wird es spannend: Etwa 25 Interessierte, darunter viele Kinder, haben sich eingefunden, um eine DNA-Analyse zur Aufklärung eines Kriminalfalls durchzuführen. "Es geht um den genetischen Fingerabdruck", erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Tina Lange. "Die Leute sollen wissen, wie der Ablauf in einem solchen Verfahren ist." Dabei wird die DNA aus dem Zellkern entnommen und "entpackt". Man wählt bestimmte Abschnitte des Erbmaterials aus und untersucht sie mittels der sogenannten "Gelelektrophorese", ein Wort aus dem Fachchinesisch, das die meisten ebenso wenig verstanden haben dürften wie "Polymerase-Kettenreaktion". Trotzdem: Tina Lange hatte den Eindruck, dass jeder was dazugelernt hat.

"Für einen Abend Chirurg sein" - dieses Angebot in der Medizinischen Klinik hatte es Eugenia Schwarz, angehende Krankenpflegerin, angetan, die sich wegen des Andrangs erst mal in die Schlange hinter einem der Geräte im "Experimental-OP" einreihen musste. Dann darf sie, angeleitet von einem Medizin-Doktoranden, eine minimalinvasive Operation an einem speziellen Ausbildungssystem für Chirurgen simulieren. Auf einem zweidimensionalen Bildschirm übt man, mit zwei Instrumenten sechs Holzstückchen von der einen Seite auf die andere zu transportieren und wieder zurück. Mit 4:02 Minuten erreicht die Probandin einen guten Wert - und schlägt ihre Konkurrentin am Nachbargerät.

Zu guter Letzt landen wir auf dem Königstuhl, wo im Haus der Astronomie eine grandiose "Reise durch das Sonnensystem" angeboten wird. Begeistert von dem Event zeigt sich die Literaturstudentin Ching-Ching Chiun aus Taiwan, die zum ersten Mal hierher gekommen ist. Es sollte eine Überraschung sein, die ihr Partner Mon-Shieh Yang, Geowissenschaftler an der Uni, ihr geschenkt hat. Das ist ihm gelungen.