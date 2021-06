Heidelberg. (dns) Einen langjährigen RNZ-Leser hat es in den vergangenen Wochen gleich zweimal erwischt: Beide Male war er im ICE unterwegs nach Heidelberg, beide Male kam jedoch irgendwann eine Durchsage: "Wir fahren Heidelberg heute nicht an." Er musste weiter nach Mannheim und mit der S-Bahn wieder zurück. Ein Zugbegleiter habe seiner Tochter sogar gesagt, das sei normal: "Wenn wir eine halbe Stunde Verspätung haben, lassen wir Heidelberg aus." Von der RNZ wollte der Leser nun wissen, ob das wirklich so ist – und warum.

Die Pressestelle der Bahn bestätigt, dass es immer wieder nötig sei, den Fahrplan zu korrigieren: "Die Verspätung eines Zuges wirkt sich meist auf das gesamte Fahrplangebilde aus und beeinträchtigt weitere Fahrten." Deshalb sei es manchmal sinnvoll, Stationen auszulassen, um die Beeinträchtigungen für den Großteil der Reisenden möglichst gering zu halten.

"Deshalb kommt es vor, dass unsere Mitarbeiter ad hoc entscheiden, Züge über andere Strecken fahren zu lassen." Das könne auch auf die Strecke Mannheim-Heidelberg-Stuttgart zutreffen. "Durch das Fahren über den direkten Weg von Mannheim nach Stuttgart können für einen Großteil der Reisenden noch Zuganschlüsse sichergestellt werden. Oder aber die Rückfahrt ab Stuttgart kann pünktlich starten." Wie oft das vorkommt, konnte der Sprecher auf RNZ-Anfrage jedoch nicht sagen. dns