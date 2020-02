Heidelberg. (ani) Toiletten-Notstand an der Neckarwiese: Weil die Stadt im Streit liegt mit dem Betreiber der Toiletten unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, sind diese aktuell geschlossen. Auf Nachfrage des Grünen-Stadtrates Nicolà Lutzmann ließ Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der letzten Sitzung des Gemeinderates durchblicken, worum es bei dem Streit genau geht.

Offenbar hatte die Stadt eine Vereinbarung mit der Firma Ströer, wonach diese die Toiletten betreiben sollte und im Gegenzug dafür kostenlos mobile Werbewände bespielen dürfe. Laut Lutzmann habe die Stadt sich nicht an diese Vereinbarung gehalten – weshalb Ströer nun die Toiletten an der Neckarwiese geschlossen habe. "Es ist sehr schwierig", so Würzner in der Sitzung des Gemeinderates.

Doch auf erneute RNZ-Anfrage im Rathaus heißt es nun lediglich: "Da es sich um laufende Vertragsgespräche handelt, können wir keine Auskunft diesbezüglich geben." Allerdings befinde man sich in guten Gesprächen, "die uns hinsichtlich einer zeitnahen Wiederöffnung optimistisch stimmen", so eine Stadtsprecherin. Voraussichtlich Anfang März rechne man mit einer Lösung, sodass die Toiletten wieder geöffnet werden könnten.

Was die Situation zusätzlich verschärft: Auch die Toiletten an der Uferstraße (nahe der Ernst-Walz-Brücke) sind von Oktober bis April dauerhaft geschlossen. Lediglich die Toiletten am Kiosk Ku 17 im Haus der DLRG sind auch im Winter manchmal geöffnet.