Heidelberg. (hö) Der Plan der städtischen Wohnungsgesellschaft GGH, den Mieterbeirat nach Jahrzehnten abzuschaffen, wird zu einem Politikum: Bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss wandten sich Vertreter der Linken und der Bunten Linken energisch gegen das Vorhaben. Vor allem bezweifelten sie, dass es zu wenig Interessenten gebe, die für diesen Beirat kandidieren. Das war immer wieder als Grund angegeben worden, das Gremium aufzulösen und durch "Ombudsmänner", also Vertrauensleute, zu ersetzen - was nun auch zum 1. Februar geschah. Die neue Regelung sei zu intransparent - und zudem würde ein wichtiges Kontrollgremium in der städtischen Wohnungsgesellschaft ausgehebelt.

Schließlich behauptete Bernd Zieger (Die Linke), der auch Aufsichtsrat bei der GGH ist, sogar, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Schimmel und Verwahrlosung dulde, da sie die Anliegen ihrer Mieter nicht ernst nehme - und da schlug ihm heftige Empörung entgegen: "Das stimmt doch alles gar nicht, dass sich angeblich niemand um die Belange der Mieter kümmert, sagte Judith Marggraf (GAL), die auch GGH-Aufsichtsrätin ist. Und schon war man mitten drin in einer wohnungspolitischen Grundsatzdebatte: Wie "demokratisch" soll doch bitte die städtische Wohnungsgesellschaft sein?

Darauf wollte sich Anke Schuster, ebenfalls im GGH-Aufsichtsrat, erst gar nicht einlassen: "Es gab in den letzten Jahren einfach zu wenig Anfragen an den Mieterbeirat. Das lag nicht an ihm, sondern daran, dass sich die Welt verändert hat", so die SPD-Rätin. "Mittlerweile klären viele Mieter ihre Probleme selbst mit der GGH - gerade wenn es sich um Alltagsprobleme handelt." Außerdem seien die Ombudsleute näher an den Betroffenen dran - die alten fünf Mieterbeiratswahlbezirke waren einfach zu groß, dass man die Kandidaten kennen konnte. Und auch Marggraf fand nicht, dass in den letzten Jahren der Mieterbeirat ein unentbehrliches Gremium war, den Kurs der GGH im Sinne ihrer Mieter zu steuern: "Der Mieterbeirat hat sich nie an den Aufsichtsrat gewandt, wenn es um grundlegende Entscheidungen ging."

Die Diskussion wurde hitziger, und OB Eckart Würzner wollte den Dampf herausnehmen, als er sagte: "Die GGH wird vom Gemeinderat und den städtischen Vertretern gesteuert." Und er hätte anfügen können: "Und nicht vom Mieterbeirat." Die Debatte wurde schließlich dadurch interessant, dass sich eine große Fraktion, die Grünen, auf einmal auf die Seite der linken Gruppierungen schlug: "Der Mieterbeirat ist ein Vorzeigemodell", sagte Beate Deckwart-Boller, die vierte GGH-Aufsichtsrätin, die das Wort ergriff. "Die GGH vergäbe sich nichts, würde sie daran festhalten." Zudem seien ja die Ombudsmänner nicht wie die Beiräte gewählt, sondern würden ernannt.

Die Abstimmung im Ausschuss fiel dann mit sieben zu zehn relativ knapp aus - gegen den alten Mieterbeirat und für die neuen Ombudsleute. Am 17. Mai entscheidet der Gemeinderat - das Gremium das vor genau 45 Jahren, am 12. April 1973, den Mieterbeirat beschlossen hatte.