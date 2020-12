Von Thomas Seiler

Heidelberg. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man nicht nur gut einkaufen, sondern Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt den Markt in Ziegelhausen vor.

> Was gibt es hier? Seit Herbst 2006 finden Besucher auf dem Markt auf dem "Kuchenblech" direkt am Neckar ein ausgewogenes Warensortiment vor. Dazu gehören jede Menge Obst und Gemüse, Putenfleisch-, Fisch- und Käsespezialitäten, ein breites Sortiment an Backwaren, Honig und Fruchtaufstrichen sowie jede Menge Feinkost wie Oliven oder Trockenfrüchte. Das Angebot auf dem Wochenmarkt zeigt sich bei den derzeit acht Anbietern breit gefächert, sodass ein Besuch dort Spaß macht.

Es gibt viel frisches Obst, zum Teil aus eigenem Anbau oder zumindest aus der Region. Für Vitamine jedenfalls ist auf dem Markt gesorgt. Foto: Alex

Das beginnt bei der Ladenburger Gärtnerei Jakob Ernst, wo bei Obst und Gemüse der Verkauf eigener Produkte großgeschrieben wird. Nur manche Erzeugnisse kauft man aus dem Neuenheimer Feld und der Region zu, so Christiane Ernst. Wenn man dann am Weilerhöfer Bauernladen aus Helmstadt-Bargen ansteht, nimmt man bei den Reinmuths die Wartezeit freiwillig in Kauf, weil "alles Gute von der Pute" dann frisch auf den heimischen Tisch kommt.

> Die Atmosphäre: Zum Kauferlebnis trägt auch die frische Luft nahe am Fluss bei. "Da wird der Kopf schnell frei", betont der selbstständige Sanitärmeister Uwe Lillich, der beim RNZ-Besuch noch schnell die Brötchen beim Gauangellocher Brotmobil Emert für das Frühstück und dazu die frischen Honigleckereien des Schriesheimer Berufsimkers Holger Lehn besorgen muss. Dass sein Schwiegervater Wolfgang Walter auf der mittlerweile asphaltierten Fläche einst Sport trieb, weiß er nur noch vom Hörensagen. Dagegen nutzten seine Kinder ausgiebig den angegliederten Spielplatz und das "Bolzstadion". Er selbst kennt dagegen die Möglichkeit, das "Kuchenblech" für diverse Veranstaltungen wie die "Bleelumpekerwe" nutzen zu können.

> Das Besondere: Eigentlich weilten bislang Karin Schnelter und ihr Freund, ein Landwirt aus Aglasterhausen, mit ihren verschiedenen Wildfrucht-Aufstrichen und fast vergessenen Apfelsorten wie dem "Schwarzen Glockenapfel" oder dem "Hornberger Pfannkuchenapfel" sowie mit den vitaminreichen Mispeln eher auf den Weihnachtsmärkten im Rhein-Neckar-Kreis. "Die Corona-Pandemie machte uns aber einen gewaltigen Strich durch die Rechnung", erklärt sie das Umdenken. Heute fühlt sie sich in Ziegelhausen auch sehr wohl. So geht es logischerweise auch Karl Wonder, der am Stand von "Gocht’s Fischdelikatessen" steht, Ali Husaid mit seinen Feinkostofferten oder Gisela Müller, welche dem Mannheimer Käsespezialisten Jürgen Brunn zur Hand geht. Sie alle betreiben seit Jahren die Stände im Stadtteil.

Info: Der Wochenmarkt in Ziegelhausen auf dem "Kuchenblech" findet immer samstags statt – von Oktober bis März von 8 bis 13 Uhr, in den anderen Monaten von 7 bis 13 Uhr.