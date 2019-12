Von Maria Stumpf

Heidelberg. Showtime in besonderer Kulisse: Das Winter-Varieté lädt unter dem Motto „Passion“ wieder zur Spielsaison in das mondäne Kuppelzelt im Neuenheimer Feld ein. In der spektakulären Drei-Stunden-Show mit viel Glitzer, Musik und Entertainment zeigen preisgekrönte Künstler ihr Können. Der Gala-Abend mit Artistik und Akrobatik auf hohem Niveau, Tanz und Comedy trifft den Geschmack der rund 250 Gäste. Der Beifall zeigt: Es hat gefallen.

Wohl auch, weil das künstlerische Unterhaltungsprogramm bestens ergänzt wird von einem Gourmet-Menü, das – auch in vegetarischer Variante – „exklusive Genussmomente“ verspricht. Rund 70 Mitarbeiter pro Abend im Service und hinter den Kulissen sorgen freundlich, schnell und geräuschlos dafür, dass die Gäste die Stunden einfach nur genießen dürfen.

„Herzlich willkommen, treten Sie ein!“: Beim Spiel mit dem Licht verwalten Sänger und Moderator Oli Dums sowie die Finalistin des Eurovision Song Contest, Ornella de Santis, charmant wie humorvoll das Aufgebot an internationalen Show-Acts. Es darf auch ein wenig erotisch sein: Denn natürlich gehört zu einer guten Show ein Ballett, und die Tänzerinnen und Tänzer des „Vegas Showballetts“ lassen mit ihrer Choreografie die dunkle Jahreszeit schillern.

Das Winter-Varieté bietet drei Stunden Glitzer, Musik und Entertainment. Mit seinen Diabolos verschiebt Phil Os regelmäßig die Grenzen der Physik. Das Duo A & J hingegen steht für kraftvolle Akrobatik und besondere Grazie an den Strapaten. Noch bis 12. Januar ist die Show im Kuppelzelt im Neuenheimer Feld zu sehen. Fotos: Black ​

Die Bühne liegt in der Mitte des runden Kuppelzeltes und bietet von allen Plätzen einen freien Blick auf die abwechslungsreichen Inszenierungen. Eine große LED-Wand dahinter sorgt für die entsprechende Stimmung. Doch das eigentliche Scheinwerferlicht gehört den Profis: Da wäre zum Beispiel Clown Cesar Dias, Preisträger beim Internationalen Zirkusfestival in Monaco. Seine perfekt einstudierte Tollpatschigkeit ist schlicht genial. Aiusha, die Schlangenfrau an der Polestange, hat sich wohl der Schwerelosigkeit verschrieben, und Vladimir Omelchenko jongliert auf mehreren beweglichen Elementen so versiert, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Magisches zaubert auch das Duo Silver Power auf die Bühne – und weitere Künstler reihen sich ein. Am Ende bleiben unvergessliche Momente.

Florian Keutel und Riadh Bourkhis, die Macher des Winter-Varietés, zeigen sich mit dem bisherigen Kartenverkauf sehr zufrieden. Bourkhis ist auch verantwortlich für die Gastronomie. Er hat Erfahrung aus der Eventgastronomie beim Heidelberger „GVO Events und Catering“ mitgebracht und war in Harald Wohlfahrts Mannheimer „Palazzo“ schon verantwortlich für den Service. Küchenchef ist Thomas Kaiser. Er leitet die „1. Heidelberger Koch- und Grillschule“ im Dachgeschoss des Alten Hallenbades. Camilla Keutel ist für die Choreografie des Vegas-Showballetts verantwortlich. Neu im Programm ist dieses Jahr, dass die Arena an den Wochenenden bereits tagsüber geöffnet ist – mit Brunch und einer rund einstündigen Show samt ausgewählten Showelementen.

Info: Das Winter-Varieté läuft noch bis zum 12. Januar 2020 – dienstags bis samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten von 49 bis 89 Euro unter Telefon 01805 / 118811 oder online: www.winter-variete-heidelberg.de.