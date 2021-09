Von Peter Wiest

Heidelberg. Nein, Petrus ist nicht unbedingt ein Weststädter. Aber es hätte schlimmer kommen können beim Weststadtfest, das am Samstag auf dem Wilhelmsplatz stattgefunden hat. Zwar blieb der Regen am Nachmittag nicht aus, doch er war nicht von langer Dauer. Das Weststadtfest hat Tradition: Seit fünfzig Jahren wird am letzten Sommerferienwochenende gefeiert – mit Ausnahme vom Jahr 2020, in dem das Fest pandemiebedingt ausfallen musste. Die Besucher mussten zwar auch dieses Mal auf die Live-Musik und den beliebten Kinder-Flohmarkt verzichten, die Stimmung war aber tagsüber trotzdem gut und abends sogar ausgelassen.

"Allein schon dafür hat es sich gelohnt", stellte denn auch die sichtlich zufriedene Stadtteilvereinsvorsitzende Marlen Pankonin beim Blick auf den Betrieb innerhalb des umzäunten Geländes gegen 19.30 Uhr fest, als fast alle aufgestellten Bänke besetzt waren. Nach den Regengüssen am Nachmittag hatte sich der Platz ab 18.30 Uhr rasch gefüllt, der Andrang war groß. "Die Leute genießen es einfach, mal wieder hier sitzen und sich unterhalten zu können", so Pankonin. Und auch reichlich Appetit hatten sie mitgebracht, die Weststädter und ihre Freunde: Bereits um 19 Uhr mussten die Helfer, die sich um die Versorgung der hungrigen Gäste kümmerten, Nachschub holen; danach dann noch zwei weitere Male.

Das Fest in diesem Jahr nicht noch einmal ausfallen zu lassen, war so eine rundum gute Entscheidung, wie auch von allen Gästen auf dem Wilhelmsplatz immer wieder zu hören war. Dass es keine Live-Musik gab, bedauerte zwar der eine oder die andere; alle waren jedoch froh, unter der Prämisse der sogenannten 3G-Regelung endlich mal wieder in größerem Rahmen zusammen feiern zu können. Und dass sie dafür vorab am Einlass den Nachweis über Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test erbringen mussten, störte so gut wie keinen – zumal laut Schätzung der Einlass-Kontrolleure weit über 90 Prozent der Besucher geimpft waren.

Insgesamt rund 60 Helfer des Stadtteilvereins waren am Samstag bereits ab 8 Uhr morgens mit dem Aufbau am "Willi" beschäftigt gewesen. Dort wurde der Platz mit Gittern umzäunt. Die Biertische und Bänke mussten aus Bammental herbeigeschafft werden. "Das war alles sehr aufwendig", so die Stadtteilvereinsvorsitzende, "aber unsere Helfer haben das hervorragend in den Griff bekommen und wirklich Großartiges geleistet". Einem Mitmach-Aufruf des Stadtteilvereins waren im Vorfeld zahlreiche Menschen gefolgt, wobei allerdings auffällig war, so Pankonin, dass dies meist Ältere waren: "Ein paar kräftigere Jüngere wären schon noch gut gewesen".

Dass es dieses Jahr keine Live-Musik gab, liegt laut der Stadtteilvereinsvorsitzenden und dem Vereinsbeiratsmitglied Matthias Württemberger auch daran, dass bei einem Live-Act mit Blick auf die Pandemie-Vorschriften personifizierte Tickets für die Gäste erforderlich gewesen wären, was einen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeutet hätte. Auch der ebenfalls bereits traditionelle Kinderflohmarkt vor dem Wilhelmsplatz war im Zuge der Pandemie-Regelungen abgesagt worden.

Auf reges Interesse stießen beim Fest auch die Informationstafeln des Aktionsbündnisses "Unser schöner Willi", eines Zusammenschlusses von Vereinen, Initiativen, Organisationen und Bürgern, das den Wilhelmsplatz attraktiver machen und weiterentwickeln will. Erste Erfolge hat das Bündnis bereits erzielt, etwa mit der Aufstellung vom Forstamt spendierter Bänke auf dem Platz. "Aber es gibt noch viel zu tun", so Marlen Pankonin: "Wir stehen hier am Anfang eines Marathons."

Auch politische Prominenz ließ es sich nicht nehmen, auf dem Wilhelmsplatz dabei zu sein. Etwa der scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers, der "auch weiterhin ganz sicher jedes Jahr bei diesem wunderbaren Fest dabei sein wird", wie er betonte. Bereits für das kommende Jahr kann sich Lamers mit allen Weststädtern auf ein ganz besonderes Jubiläum freuen. Dann soll das Weststadtfest nämlich zum 50. Mal stattfinden, und zwar hoffentlich wieder drei Tage lang und mit Live-Programm. "Wir werden alles dafür geben, damit es dann auch wieder ein bisschen bunter und auch lauter wird", versprach Marlen Pankonin mit Blick auf den September 2022.