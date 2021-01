Karl „Charly“ Völker hat an seinem Balkon in der Römerstraße ein Solarpaneel angebracht – und leistet nun seinen ganz eigenen Beitrag zur Energiewende. Er findet: „Energiesparen kann jeder!“. Foto: Philipp Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Wer an Solaranlagen denkt, der denkt erst einmal an großflächige Paneele auf Dächern und Feldern. Doch heute braucht man kein Eigenheim mehr, um mit Sonnenenergie seine Stromrechnung zu verringern. Karl Völker ist Mieter – und hat sich eine Solaranlage für seinen Balkon in der Weststadt gekauft. Mit seinem "Balkonkraftwerk", wie er sagt, will er die Umwelt und gleichzeitig seinen Geldbeutel schützen.

"Es ist wirklich einfach", berichtet Karl Völker. "So ein Balkonkraftwerk gehört auf jede Terrasse und jeden Balkon, der nach Westen oder Süden geht." Neben ihm hängt an einer kleinen Metallvorrichtung ein großes Solarpanel vom Geländer. Montiert hat der Rentner und ehemalige Arzt die Anlage selbst. Nur den Zugang zum Stromkreislauf habe er von einem Elektriker installieren lassen. Obwohl das Modul auch mit einer Speichereinrichtung verfügbar sei, habe sich das bei seinem geringen Verbrauch nicht gelohnt. Wenn es überschüssige Energie gebe, gehe diese verloren.

Dabei ist es nicht Völkers erster Kontakt zu dieser Technologie. 2014 schaffte er sich zum ersten Mal ein Solarmodul an, nachdem er im Internet darauf gestoßen war. Nach seinem Umzug hat er dieses Jahr auch eines für seine neue Wohnung erworben. "In diesen sechs Jahren hat sich sehr viel in Sachen Effizienz getan", erklärt er. Das gilt auch für den Preis. Während seine alte Anlage noch über 600 Euro gekostet hatte, liegt die neue nur bei rund der Hälfte. Beraten habe ihn bei der Anschaffung die Heidelberger Energiegenossenschaft.

Doch wie viel bringt eine kleine Anlage wie diese wirklich? Völker sagt, auch wenn er es für seine Neuanschaffung noch nicht sagen könne, habe er mit der alten, weniger effizienten Anlage teils über 80 Euro im Jahr gespart – nicht wenig für einen Ein-Personen-Haushalt, aber auch keine riesige Menge. Laura Zöckler von der Heidelberger Energiegenossenschaft erklärt, dass ein einzelnes Balkonmodul den aus dem Netz notwendigen Strom für den eigenen Haushalt in der Regel nicht substanziell verringere. Dennoch betont sie: "Wenn jeder Haushalt ein bis zwei Balkonmodule hätte, dann würde das die Solarerzeugung deutlich steigern." Letztlich helfe schließlich auch jeder noch so kleine Beitrag zur Energiewende, denn bislang gebe es nur auf etwa zwei Prozent der Dächer Heidelbergs Solaranlagen.

Für Karl Völker war das Thema Umwelt immer schon wichtig. Er selbst bezeichnet sich als "Altachtundsechziger" und war unter anderem Gründungsmitglied der Heidelberger Grünen. Das Geldsparen sei deshalb nicht das Wichtige, wie er betont. "Wir müssen etwas tun, weil der Planet umkippt, wenn wir so weitermachen", bekräftigt er. Und so habe er das Solarkraftwerk für Zuhause auch schon vielen in seinem Freundes- und Familienkreis empfohlen. Für ihn ist klar: "Energiesparen kann jeder! Es sind nicht nur große Firmen oder die Stadt. Jeder kann etwas beitragen."