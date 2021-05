Von Denis Schnur

Heidelberg. Geht es nach den Grünen im Gemeinderat, gilt bald auf den allermeisten Straßen in Heidelberg ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. In einem Pilotversuch solle die innerstädtische Regelgeschwindigkeit – aktuell 50 km/h – reduziert werden, nur an ausgewählten Stellen dürfte man dann weiterhin schneller als Tempo 30 fahren. Das fordert die Grünen-Fraktion in einem Antrag, mit dem sich der Gemeinderat im Sommer befassen wird.

Die Idee dahinter ist einfach: Aktuell gilt innerhalb von Städten grundsätzlich Tempo 50. Will die Stadtverwaltung das an einer Stelle ändern und zum Beispiel eine Beschränkung auf 30 km/h einführen, muss sie das begründen und genehmigen lassen. Dies führe zu einem "Flickenteppich aus wechselnden Tempoangaben in der Stadt", kritisiert Christoph Rothfuß, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. "Wir wollen das umdrehen: Tempo 30 soll die Regel sein und in Ausnahmen kann man dann Tempo 50 ausweisen." Das würde zu einer deutlichen Vereinheitlichung führen, ist er überzeugt.

Vor allem würde es aber auch dazu führen, dass an vielen Stellen in der Stadt künftig langsamer gefahren werden müsste. Dass das nicht allen gefallen würde, die in Heidelberg mit dem Auto unterwegs sind, weiß Rothfuß: "Es wird natürlich Diskussionen geben, aber die Argumente liegen doch ganz klar auf der Hand", betont er: "Weniger Lärm, weniger Abgase, mehr Verkehrssicherheit." Der Bremsweg bei Tempo 30 sei weniger als halb so lang wie bei Tempo 50, Fußgänger könnten Straßen dann deutlich einfacher überqueren. "Die gesamte Lebensqualität würde steigen", wirbt Rothfuß für den Vorstoß.

Zudem hält auch er an wichtigen Durchfahrtsstraßen höhere Geschwindigkeiten weiterhin für sinnvoll – etwa auf der B37 zwischen Autobahn und Altstadt sowie zwischen Karlstorbahnhof und Schlierbach oder auf der Speyerer Straße. "Diese Bereiche werden dann entsprechend ausgeschildert", so Rothfuß. Wenn dann der Verkehr gleichmäßiger fließe und die Ampelschaltungen angepasst würden, halte sich der Zeitverlust in Grenzen.

Andererseits sei es aber auch ein Ziel, den Autoverkehr etwas auszubremsen. Denn für die Verkehrswende reiche es nicht aus, lediglich die Radinfrastruktur und den Nahverkehr auszubauen. "Neben diesen Pull-Faktoren braucht es auch Push-Faktoren", betont der Stadtrat – also Maßnahmen, die den motorisierten Individualverkehr unattraktiver machen. Ein Beitrag dafür sei die Erhöhung der Gebühren für das Anwohnerparken, für die der Bund vermutlich in den nächsten Monaten die Voraussetzungen schafft. Aber auch das Tempolimit könne helfen.

Doch auch dabei wäre die Stadt auf Unterstützung des Bundes angewiesen. Denn aktuell lässt die Straßenverkehrsordnung eine flächendeckende Reduktion der Geschwindigkeit nicht zu. Kommunen können lediglich Pilotversuche beantragen. Laut Rothfuß haben das Städte wie Freiburg, Leipzig und Karlsruhe bereits getan. Aktuell sehe er für die Modellprojekte zwar noch geringe Chancen, aber er betont auch: "Es gibt ja die berechtigte Hoffnung, dass es ab September eine andere Regierung mit einem anderen Verkehrsminister gibt."

Die Pilotversuche in den Städten sollen dann wissenschaftlich begleitet werden, um zu beobachten, wie sich das geringere Tempo auf den Verkehr, aber auch auf das Leben in der Stadt auswirkt. Denn langfristig sei es das Ziel der Grünen – aber auch anderer Gruppen wie des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) –, dass bundesweit die Regelgeschwindigkeit in Städten bei 30 liege.