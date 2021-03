Auf der Internetseite der New York Times erschien der Bericht schon am 28. Februar. Foto: dns

Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Bühne könnte kaum größer sein. Die New York Times (NYT), eine der wichtigsten Tageszeitungen der Welt, widmete Heidelbergs Klima- und Verkehrspolitik in ihrer Freitagsausgabe eine ganze Seite. Dort strahlen nicht nur die Bahnstadt und der Oberbürgermeister von Fotos, dort wird Heidelberg auch in höchsten Tönen gelobt. "Die Stadt, in der Autos nicht willkommen sind", heißt es in der Überschrift. Heidelberg genieße einen Ruf als "Pionier der umweltbewussten Stadtplanung", hier könne man bereits erahnen, wie eine autoarme Stadt der Zukunft aussehen könnte.

Für New Yorker, die das lesen, muss die Heidelberger Politik beeindruckend wirken. Bei einigen lokalen Experten hat der Text jedoch einen anderen Effekt: "Er löst bei mir eher Heiterkeit aus", erklärt Prof. Mario Schmidt. Der Heidelberger lehrt Ökologische Unternehmensführung an der Hochschule Pforzheim und berät die Landesregierung beim Klimaschutz. 1992 arbeitete er am ersten Konzept zur Reduktion des CO2-Ausstoßes Heidelbergs mit. Dass die Stadt in Sachen Klimaschutz aktiver ist als andere, bestreiten auch Kritiker wie Schmidt nicht. Den Eindruck des NYT-Artikels, sie stehe an der Speerspitze der Bewegung, teilt er aber nicht: "Da wird maßlos übertrieben." Es gebe einige Städte, die eher zum Vorbild taugen würden – etwa Fahrradpionier Kopenhagen.

Ähnlich sieht das Dr. Felix Berschin, Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs (VCD). "Die Verkehrswende in Heidelberg beginnt mit Ehrlichkeit", sagt er, "da muss das Würzner-System, sich bei jeder Gelegenheit zu rühmen und zu preisen, aufhören." Heidelberg stehe in vielen Bereichen besser da als andere Kommunen, das liege aber an guten Voraussetzungen wie der kompakten Bebauung, den kurzen Wegen, den jungen Einwohnern und dem Wohlstand – nicht unbedingt an der Politik. "Eliminiert man die Faktoren, bleibt Heidelberg weit unter seinen Möglichkeiten."

Auch die NYT ist bemüht, die Heidelberger Politik richtig einzuordnen. Sie weist darauf hin, dass die Stadt durch bessere Finanzen bessere Möglichkeiten habe. Und darauf, dass es trotz aller Bemühungen noch immer viel Stau gebe. Sie lässt mit Dieter Bartmann den ehemaligen Stadtteilsvorsitzenden der Bahnstadt zu Wort kommen, der – neben viel Lob für sein Viertel – sagt, er würde gerne mehr tun, um Autos aus diesem rauszuhalten.

Doch gerade beim Lob für Heidelbergs jüngsten Stadtteil zeigt sich, dass Außen- und Binnensicht nicht immer gleich sind. Dass die gut gedämmten Passivhäuser ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz sind, bezweifelt niemand – auch wenn sie keine Neuigkeit mehr darstellen. "Irgendwann ist die Innovation von vorgestern der Standard von heute", sagt Schmidt. "Darauf weiter rumzureiten, wird dann peinlich."

Dass aber auch das Verkehrskonzept hervorgehoben wird, wundert die Experten. Vor zwei Jahren schlug das Amt für Wirtschaftsförderung nämlich noch Alarm, dass es in der Bahnstadt zu wenige Parkplätze gebe. Laut Daten der Stadt kommen dort 373 Autos auf 1000 Einwohner. Das ist laut VCD-Sprecher Berschin, der selbst in der Bahnstadt wohnt, "schon eine ganz gute Zahl"; vor zwei Jahren lag der Wert noch bei 482. Der Ausbau der Straßenbahn und der Radwege zeigten Wirkung. Es seien aber immer noch deutlich mehr Autos als etwa in Berlin. Außerdem fehlten in den Zahlen die Dienstwagen. "Allein von SAP dürfte es eine ordentliche dreistellige Zahl in der Bahnstadt sein", schätzt Berschin.

Dass Heidelbergs Ruf und die Umsetzung vor Ort nicht immer zu 100 Prozent zusammenpassen, ist aber auch in den USA angekommen. Der NYT-Artikel wurde online bereits am 28. Februar veröffentlicht. Wenige Tage später wurde er um eine kurze Passage ergänzt, da sich offenbar ein US-Amerikaner, der in Heidelberg lebt, gemeldet hat. Er pendele mit dem Fahrrad und müsse zwischen Schienen und Parkplätzen fahren: "Du kannst wählen, ob du durch die Straßenbahn oder eine Autotür stirbst", zitiert ihn die Zeitung. Auch er sieht, dass Heidelberg sich bemüht: "Ja, die Stadt macht Fortschritte." Doch er sagt auch: "Ich denke, es ist zu wenig."