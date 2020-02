Von Micha Hörnle

Der Heidelberger Konzertveranstalter Jochen Flamme ist ziemlich sauer: Nicht nur, dass er mit seinem traditionsreichen "Ball der Vampire" erst einmal nicht mehr in die Stadthalle kann, die wegen der anstehenden Sanierung geschlossen ist. Nun darf er in "seiner" Stadt noch nicht einmal für diese Veranstaltung plakatieren, da sie in diesem Jahr ihr Exil im Wieslocher Tagungszentrum "Palatin" gefunden hat.

Und genau das ist auch der Grund. Ein Sprecher der Stadt Heidelberg sagte auf RNZ-Anfrage: "Gemäß § 4 der Plakatierungssatzung dürfen nur Veranstaltungen beworben werden, die in Heidelberg stattfinden." Ausnahmen gebe es nur bei Veranstaltungen, die "im besonderen Interesse der Stadt liegen" – das gelte aber in aller Regel nicht für gewinnorientierte Veranstaltungen. Auch der "Härtefall Stadthalle" rechtfertige keine Abweichung von der Regel, denn dann würde allen möglichern Veranstaltern Tür und Tor geöffnet, und ständig seien dann die städtischen Plakatierflächen – also die Halterungen wie die Lifaßsäulen – ausgebucht.

Das versteht Flamme, mit knapp 80 Jahren ein Veteran unter den hiesigen Veranstaltern, nicht: "Das ist doch ein Heidelberger Ball. Nur weil die Stadthalle umgebaut werden soll, haben wir keine Möglichkeit mehr, ihn in der Stadt zu organisieren." 1977 gab es den ersten "Ball der Vampire" in der Stadthalle, in Wiesloch feiert er nun seine 46. Auflage (in manchen Jahren wurde er gleich zwei Mal gefeiert). Tatsächlich, so berichten Flamme und seine Tochter Sabrina, habe man alle möglichen Alternativen abgeklappert: In den Königssaal – im Schloss gastierte der "Ball der Vampire" bereits 2006 und 2007 – passen nur 600 Gäste, dabei hofft Flamme auf über 2000. Die Halle 02 schien ihm "zu nüchtern und steril". Der Rosengarten in Mannheim – hier fand der Ball von 2000 bis 2005 statt – war schon ausgebucht.

Aber es ist ja nicht nur der "Ball der Vampire", der auf Reisen gehen muss: Auch Flammes "Dreikönigsgala" und die "Beethoven-Nacht" waren nach Wiesloch oder Mannheim ausgewichen – und hatten im Schnitt weniger Besucher als sonst in der Stadthalle. Und so fürchtet Flamme vor allem eines: "Das Schlimmste wäre, wenn der ,Ball der Vampire‘ nur halb voll wäre, dann kommt keine Stimmung auf." Plakate seien wichtig, findet auch Sabrina Flamme: "Nicht jeder verfolgt die Sozialen Medien." Genau das hatte ihr die Stadt angeboten: Als Ersatz gezielte Hilfe bei Facebook und Co. Gut zwei Wochen vor dem Ball hat Flamme rund 900 Karten verkauft, etwas weniger als sonst: "Wir hoffen, dass wir am Ende auf 1800 bis 1900 Leute kommen." Und dafür plakatiert Flamme wie eh und je "wild" – auch in Heidelberg.

Natürlich, das gibt Flamme zu, seien es nicht nur Heidelberger, die seinen Gruselball besuchten, seine 1500 Plakate klebt der 79-Jährige – meist noch selbst – zwischen Bensheim und Bruchsal. Und vor allem die "Amis", die einst hier stationiert waren, halten die Treue. Von ihrem neuen Hauptquartier in Stuttgart aus, haben sie zwei Sonderbusse gechartert. Und doch meint Flamme: "Im Grunde ist es doch eine Heidelberger Veranstaltung." Es enttäuscht ihn, wie die Stadt mit ihm verfährt: "Ich habe manchmal den Eindruck, man schämt sich wegen uns." Und zudem, meint er, hätte man doch die Stadthalle erst dann schließen sollen, wenn das neue Konferenzzentrum am Bahnhof fertig ist – dann gäbe es nicht diese empfindliche Lücke bei den Veranstaltungsorten.

Die Plakatierungsrichtlinien betreffen natürlich nicht nur Konzertveranstalter wie die Flammes. Auch der Fastnachtsverein Perkeo-Gesellschaft, der traditionell seine Prunksitzungen in der Stadthalle ausrichtet, musste ins Leimener Portland-Forum ausweichen. Und auch als gemeinnütziger Verein muss sich die Perkeo-Gesellschaft an die Plakatierungsrichtlinien halten. Doch im Gegensatz zu Flamme schert das "Perkeo" Thomas Barth nicht: "Wir plakatieren gar nicht. Erstens bringt es eh nichts, und zweitens waren wir auch gleich ausverkauft."

Info: "Ball der Vampire", Samstag, 22. Februar, im Palatin Wiesloch, ab 20 Uhr. Karten zu 39 Euro in den RNZ-Geschäftststellen. Vom Hauptbahnhof Heidelberg zum Palatin und zurückfährt ein kostenloser Bus-Shuttle.