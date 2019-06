Heidelberg. (dns) Die Wahlvorschläge sorgten an der Medizinischen Fakultät der Universität für Staunen: Denn mit Andreas Draguhn tritt aktuell einer der mutmaßlichen Protagonisten des Bluttest-Skandals sowohl für den Senat der Universität als auch für den Fakultätsrat an.

Draguhn leitet seit Oktober 2018 die Fakultät als Dekan und ist qua Amt auch Mitglied im Vorstand des Universitätsklinikums. In dieser Funktion war der 57-Jährige nach RNZ-Informationen schon früh in die deutlich verfrühte und übertriebene PR-Kampagne für den Bluttest gegen Brustkrebs eingebunden - und hat diese zumindest mitgetragen. Am 30. Januar hat der Fakultätsvorstand offenbar unter seiner Leitung beschlossen, den Test am 21. Februar auf dem Gynäkologen-Kongress und zeitgleich in einem Exklusiv-Interview mit der "Bild"-Zeitung vorzustellen.

Als Draguhn dieses Interview vorab lesen durfte, soll er regelrecht begeistert gewesen sein. Die Rolle Draguhns in dem Skandal dürfte derzeit auch ein Thema für die externe Kommission sein, die den Sachverhalt rund die um PR-Kampagne aufklären soll. Er selbst äußert sich dazu bislang nicht öffentlich.

Aktuell ist Draguhn als Dekan automatisch Mitglied des Senates, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der Universität. Er kandidiert nun aber auch auf Platz 2 der Liste der Hochschullehrer der Medizin. Würde er bei den aktuellen Wahlen direkt gewählt, dürfte er dem Gremium auch dann weiterhin angehören, sollte er in Folge des Bluttest-Skandals als Dekan abgelöst werden. Denn für dieses Amt steht seine Wiederwahl ebenfalls im Sommer an.