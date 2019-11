Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Bewerbungsfrist für die Jugendgemeinderatswahl endet am Freitag, 15. November, um 12 Uhr. Gewählt werden soll die Interessenvertretung vom 9. bis 14. Dezember. Warum junge Heidelberger zwischen 14 und 19 Jahren in den nächsten zwei Jahren dabei sein sollten, was sie bewegen können und was sie dabei lernen, sagt die 20-jährige Studentin Fürozan Naderi im RNZ-Gespräch.

Frau Naderi, Sie waren jetzt zwei Jahre lang Vorsitzende von 29 weiteren Jugendgemeinderäten in Heidelberg. War das viel Arbeit?

In Grenzen. Das kann man wirklich neben der Schule und der Uni her bewältigen.

Die Zusammensetzung des Jugendgemeinderates ist ja sehr divers, vom Hauptschüler bis zum Studenten. Die haben vielleicht nicht alle die gleichen Interessen. Wie war da die Zusammenarbeit?

In der Regel haben die Jugendlichen schon ähnliche Interessen. Meist sind es ja Gymnasiasten im Gremium, die Studenten werden zum Ende der Amtsperiode hin weniger. Zur Kandidatur aufgerufen sind ja immer 14- bis 19-Jährige.

Was haben die Jugendgemeinderäte in den vergangenen zwei Jahren erreicht? Sie wollten ja mehr Vernetzung mit Schulen, wollten politische Diskussionen anstoßen, sich um die Nachwuchsprobleme der Vereine kümmern ...

Wir haben zum Beispiel vor Wahlen zusammen mit anderen Akteuren wie dem Stadtjugendring Infoveranstaltungen organisiert. Da konnten sich die Jugendlichen politisch informieren, es waren immer Vertreter der Parteien dabei.

Kam das gut an?

Ja, die meisten Veranstaltungen waren voll. Wir waren auch in Schulen und haben uns und unsere Arbeit dort vorgestellt. Da wurden wir teilweise von Lehrern angefragt, denn Kommunalpolitik steht wohl im neuen Bildungsplan. Wir posten für die Heidelberger Schüler, was die Stadt anbietet, etwa zum Frauentaxi oder Veranstaltungen zur Chancengleichheit. Wir nutzen die Kontakte, um Meinungen und Wünsche abzufragen.

Empfehlen Sie den Heidelberger Jugendlichen, sich im Jugendgemeinderat zu engagieren?

Natürlich. Sie bekommen dabei Einblick in die Kommunalpolitik, lernen, Veranstaltungen zu organisieren – wir werden demnächst eine Benefiz-Aktion für Kinder in Flüchtlingsheimen machen, so etwas wie „Weihnachten im Schuhkarton“. Und man kann den Gemeinderäten Themen mitgeben, die sie dann umsetzen können.

Um welche Themen geht es denn da?

Die meisten Themen bespricht der Gemeinderat ja schon selbst, zum Beispiel die Sperrzeiten in der Altstadt. Was auch immer wieder auf die Tagesordnung kommt, sind Räume, die Jugendliche kostengünstig nutzen können, etwa, um darin ihren Geburtstag zu feiern. Bisher war das in begrenztem Umfang nur im Haus der Jugend möglich, und das wird gerade abgerissen und neu gebaut. Die Räume, die es in Heidelberg gibt, sind viel zu teuer, weil zur Miete dann oft noch Hausmeisterkosten und solche Dinge kommen.

Es gibt ja sogar Sitzungsgeld für die Jugendgemeinderäte. Wie hoch ist das?

Das sind für die bis zu dreistündigen Sitzungen alle vier Wochen 26 Euro. Aber man muss auch noch an anderen nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen und diversen Einladungen folgen. Der Jugendgemeinderat selbst bildet noch vier Arbeitsgruppen, für die Bereiche Kultur & Bildung, Sport, Stadtentwicklung & Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit, in denen man sich überlegt, was sich Jugendliche in der Stadt wünschen könnten. Und daneben haben wir noch Whatsapp-Gruppen, in denen Diskussionen entflammen und Themen besprochen werden können.

Was bringt es einem persönlich, wenn man diesen kommunalpolitischen Nebenjob hat?

Man hat direkten Einblick in die Kommunalpolitik. Man sieht, dass es auch sehr bürokratisch sein kann, etwas durchzusetzen. Man entwickelt sich mit diesen Aufgaben aber auch persönlich, lernt, seine Meinung wiederzugeben, zu vertreten, zu diskutieren. Und man lernt andere Jugendliche kennen, die die gleichen Interessen haben.