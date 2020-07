Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Als Heidelberg Mitte März das öffentliche Leben auf ein Mindestmaß herunterfuhr, sah es für die diesjährigen RNZ-Sommertouren nicht gut aus. Doch seither sind mehr als vier Monate vergangenen – und vieles ist jetzt wieder möglich. Das Coronavirus ist aber natürlich nicht aus der Welt. Daher hat die Stadtredaktion entschieden, die vielen Führungen, Aktionen und Ausflüge in diesem Jahr so gut es geht ins Freie zu verlagern.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Dabei sein kann jeder, der sich hier bewirbt. Wenn die Nachfrage größer als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter allen Einsendungen ausgelost.

Foto: Welker

Mit der Weißen Flotte nach Hirschorn am 4. August

Eine Fahrt durch das Neckartal mit wunderschönen Ausblicken und viel frischer Luft bietet der Ausflug mit dem Flagschiff der Weißen Flotte – der "Königin Silvia". Von der Anlegestelle an der Stadthalle geht es bereits am frühen Vormittag in Richtung Hirschhorn. Auf die Leserinnen und Leser wartet eine entspannte, etwa zweieinhalbstündige Hinfahrt. Angekommen in der "Perle des Neckartals" haben die Sommertouristen dann zwei Stunden Zeit, die historische Altstadt Hirschhorns samt Schloss zu erkunden oder einfach an Bord zu bleiben und die Kulisse zu genießen. Mitgebrachte Speisen dürfen auf der "Silvia" nicht verzehrt werden. Die Rückkehr in Heidelberg wird gegen 16.30 Uhr erwartet.

Erlebniswanderung am 5. August durch die Rohrbacher Weinberge

Heidelberg ist eine Weinstadt: Drei Weingüter produzieren in Rohrbach den leckeren Rebensaft. Die Winzer laden die Sommertouristen in diesem Jahr gemeinsam mit der RNZ zu einer Erlebniswanderung durch ihre Weinberge ein. Los geht es am Nachmittag beim Weingut Winter in der Weingasse. Ab dort führt Larissa Winter-Horn, Vorsitzende des Obst, Garten und Weinbauvereins Rohrbach, die Gruppe zu den Weingütern Bauer (Dachsbuckelhof) und Clauer (Dormenackerhof). Unterwegs erfahren die Teilnehmer alles über den Weinbau und seine Geschichte in Heidelberg – und natürlich darf auch probiert werden. Nach etwa drei Stunden und dem gemeinsam Abschluss beim Weingut Clauer endet die Tour und die Teilnehmer können in der Gruppe oder eigenständig zurück nach Rohrbach gehen. Da die Wanderung über mehrere Kilometer und auch bergauf geht, ist eine gewisse Kondition erforderlich.

Hintergrund So melden Sie sich für die Sommertour an Über sechs Wochen bietet die Rhein-Neckar-Zeitung Leserinnen und Lesern während der Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Die Teilnahme an allen Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen unsere Zeitung abonniert haben. Eine [+] Lesen Sie mehr So melden Sie sich für die Sommertour an Über sechs Wochen bietet die Rhein-Neckar-Zeitung Leserinnen und Lesern während der Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Die Teilnahme an allen Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen unsere Zeitung abonniert haben. Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Und die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unser Angebot sehr begehrt ist. Oft gibt es mehr Bewerbungen als freie Plätze – allein im vergangenen Jahr bewarben sich 2600 Menschen auf 600 Plätze. Wenn es zu viele Interessenten für eine Tour gibt, entscheidet deshalb das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt – Absagen können wir leider nicht verschicken. Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, können Sie sich ganz einfach bewerben: Füllen Sie den Anmeldecoupon vollständig aus und schicken Sie ihn bis Donnerstag, 30. Juli, an die Rhein-Neckar-Zeitung, Stadtredaktion, "Sommertour", Neugasse 2, 69117 Heidelberg. Wenn Sie mit Begleitung erscheinen, vermerken Sie das bitte bei der Anmeldung. Sie können sich auch unter www.rnz.de/sommertour-anmeldung anmelden. Hier finden Sie ein Anmeldeformular, das Sie ebenfalls vollständig ausgefüllt an uns schicken können. Ihre sechsstellige Abonummer ist bei den Abbuchungen auf Ihrem Kontoauszug zu finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen – sollten Sie ausgelost worden sein – erst kurz vor dem gewünschten Termin eine Zusage erteilen können. Sollten Sie im Urlaub sein, geben Sie eine Rufnummer an, auf der wir Sie auch dann erreichen können.

[-] Weniger anzeigen

Archäologische Führung auf dem Heiligenberg am 11. August

Der Heiligenberg gehört zu den 16 wichtigsten Keltenstätten in Baden-Württemberg. In den letzten beiden Jahren wurde vom Kurpfälzischen Museum zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege seine keltische Geschichte erforscht. Die Entstehungszeit und die Funktion des "Heidenlochs" gehören dazu, aber auch die Frage, wie die Keltensiedlung auf dem Berg aussah. Dr. Renate Ludwig und Tobias Schöneweis vom Kurpfälzischen Museum führen die Teilnehmer bei einer rund zweistündigen Tour durch die Geschichte des Heiligenbergs – und gewähren unter anderem einen Blick ins "Heidelloch".

Wie die gedruckte RNZ entsteht am 13. August

Für die Drucker der Rhein-Neckar-Zeitung ist jeden Tag Nachtschicht. Denn täglich ab 22 Uhr werden im Druckhaus im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund alle neun Lokalausgaben der RNZ produziert. Für die Sommertouristen ist das der perfekte Zeitpunkt, am späten Abend des 13. August live und in Farbe den Andruck der Zeitung zu erleben. Start der Tour ist um 22 Uhr. Und natürlich darf am Ende – rund zweieinhalb Stunden später – jeder auch sein druckfrisches Exemplar exklusiv mit nach Hause nehmen.

Fahrsicherheitstraining mit dem ADAC am 19. August

Wie man als Autofahrer richtig auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr reagiert, lernen die Sommertouristen bei einem Intensiv-Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände in Kirchheim – unter Anleitung eines erfahrenen Trainers. Auf dem Übungsplan stehen zwischen 8 und 17 Uhr etwa eine Vollbremsung, schnelles Ausweichen vor Hindernissen und das Verhalten des Fahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn. Teilnehmen dürfen nur Personen ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. Das eigene Auto muss mitgebracht werden, Begleitpersonen sind bei dieser Sommertour leider nicht möglich.

Durch den Stadtwald mit dem Odenwaldklub am 21. August

Der Heidelberger Stadtwald hat viele Brunnen und Quellen zu bieten. Gemeinsam mit dem Odenwaldklub können Leserinnen und Leser diese erkunden. Mit der Bergbahn geht es am Nachmittag hinauf zum Schloss, von dort geht es weiter über die Wassergrotte im Schlossgarten und die Raubachquelle in Richtung Felsenmeerhütte. Durch das Felsenmeer führt dann der Weg hinunter zur Felsenmeerquelle und zur Wolfsbrunnenquelle, wo die Wanderung endet und es die Möglichkeit zur Einkehr gibt. Auf der rund zweieinhalbstündigen Tour sind etwa 400 Höhenmeter zu überwinden – festes Schuhwerk und womöglich auch Wanderstöcke werden empfohlen.

Foto: Rothe

Den neuen Stadtteil vorab entdecken am 26. August

2021 sollen die ersten Pioniere in Heidelbergs 16. Stadtteil ziehen: Er entsteht auf Patrick-Henry-Village (PHV) und soll ein Vorbild für den modernen Städtebau werden. Die Ideen dazu stammen von der Internationalen Bauausstellung. Deren Experten zeigen bei der Tour am Nachmittag, wie im Südwesten der Stadt Stück für Stück ein Modellquartier entstehen wird: Wo ziehen die "Pioniere" ein? Was wird aus den alten Häusern der US-Army? Und warum dauert die Entwicklung so lange? Bei dem etwa dreistündigen Rundgang durch die Siedlung bleiben keine Fragen zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von PHV offen. Teilnehmer müssen individuell in den Süden des Areals anreisen und sollten einigermaßen gut zu Fuß sein.

Im Dunkeln den Zoo erkunden am 28. August

Normalerweise schließt der Zoo um 19 Uhr seine Türen. Doch bei einer exklusiven Abendführung haben die Sommertouristen die Chance, den Tiergarten und seine Bewohner in einem anderen Licht zu erleben. Mit etwas Glück lässt sich sogar das ein oder andere nachtaktive Tier beobachten, nach dem man tagsüber vergeblich sucht. Die Tour startet mit Beginn der Dämmerung.

Die Wanderung mit Alpakas ist eine von 12 RNZ-Sommertouren in diesem Jahr. Foto: Rothe

Wandern mit Alpakas am 1. September

Alpakas, die kleinen flauschig-niedlichen Verwandten der Lamas, üben auf den Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Ihre ruhige und gelassene Ausstrahlung ist einzigartig, ihr Wesen einfach bezaubernd. RNZ-Leserinnen und Leser gehen von der Ziegelhäuser Alpakafarm aus rund eineinhalb Stunden auf Wanderung mit den kleinen Andenkamelen – eine gute Möglichkeit, sich vom Stress des Alltag zu verabschieden und ein wenig Entspannung vor malerischer Kulisse zu finden.

Ein kulinarischer Streifzug durch die Heidelberger Altstadt am 3. September

Bei einem exklusiven Streifzug durch die Altstadt zeigt Susanne Kahlig von "event & eventchen Heidelberg" den Sommertouristen die köstliche Seite Heidelbergs. Die Teilnehmer erwarten in drei Stunden viele spannende Geschichten und Geschichtchen rund um kulinarische Genüsse. Höhepunkte sind die Einkehr in zwei Heidelberger Traditionsrestaurants: Im Güldenen Schaf gibt es eine exquisite Vorspeise, im Ritter den schmackhaften Hauptgang – und zwischendurch warten viele kleine Überraschungen. Start der Tour ist am späten Nachmittag.

Heidelberger Kuriositäten zum Schmunzeln am 7. September

Eine spritzige Zeitreise voller Witz, Tempo und Ironie bieten die Gästeführer in der Heidelberger Altstadt an. Ab 17 Uhr gibt es lustige Anekdoten, merkwürdige Geschichten und manch pikantes Detail aus der langen Geschichte Heidelbergs. Am Ende des zweistündigen Rundgangs sind die Leserinnen und Leser in der östlichen Altstadt und können dort den Abend mit einem Restaurant- oder Café-Besuch gemütlich ausklingen lassen.

Auf Hölderlins Spuren am 8. September

Das groß angekündigte Hölderlin-Jahr musste wegen der Corona-Pandemie weitgehend ausfallen. Nicht so für die Sommertouristen – zum 250. Geburtsjahr des berühmten Dichters nähern sie sich der Altstadt auf poetische Weise. Friedrich Hölderlin weilte gleich mehrmals in Heidelberg, auch schon als Schüler. Und er schrieb das Gedicht "Heidelberg", die vielleicht schönste und bekannteste Huldigung an die Stadt der Romantik. Die Tour der Gästeführer beginnt am frühen Nachmittag und dauert etwa zwei Stunden.