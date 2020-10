Von Sarah Hinney

Heidelberg. Welche Verschwörungsmythen gibt es? Was verbindet sie miteinander? Über welche Kanäle werden sie verbreitet? Was ist dran an den Geschichten und was ist zu tun, wenn der eigene Onkel schwurbelt? Es war ein weites Feld, das der Kernphysiker, Unternehmensberater, Autor und Skeptiker Holm Gero Hümmler am Dienstagabend im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) beackerte. Und zugegebenermaßen hatte der gesamte Vortrag ob der teils absonderlichen Behauptungen, die Hümmler beschrieb und sogleich physikalisch widerlegte, einen gewissen Unterhaltungswert. Gleichwohl gab es nur verhalten hier und da ein leises Auflachen im Publikum. Zu ernst ist der Hintergrund, zu aktuell sind die gesellschaftlichen Auswirkungen und zu deutlich wurde, dass ein Großteil von Verschwörungsmythen auf einer gefährlichen Melange aus Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Esoterik fußen.

Als aktuellstes Beispiel nannte er die QAnon-Bewegung. Die Idee: Eine weltweite Verschwörung pädophiler Satanisten beherrscht und kontrolliert die Welt, hält Kinder in unterirdischen Tunnelsystemen gefangen, um ihnen Blut abzuzapfen und daraus das Jugendelixier Adrenochrom zu gewinnen. Der einzige, der die Sache längst durchschaut hat und die Kinder retten kann, ist Donald Trump. Das klingt völlig verrückt. Laut Hümmler glauben aber inzwischen rund 20 Prozent aller US-Amerikaner zumindest an Teile des Mythos und Trump selbst hat sich nie davon distanziert. In Deutschland sind die Musiker Sido und Xavier Naidoo bekannte Gesichter der QAnon-Bewegung. Man könnte darüber amüsiert die Augen verdrehen und abwinken. Aber auch der Attentäter von Hanau sprach in einem seiner Videos von Kindern, die im Geheimen getötet würden. Am 19. Februar ermordete er zehn Menschen.

Nun ist es eins, die Mythen zu beschreiben. Hümmler gelang am Dienstagabend der Spagat, sie mit einfachen, klar verständlichen Erklärungen und ohne Zynismus zu widerlegen, dabei aber gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf die Hintergründe zu lenken. Im Beispiel von QAnon sei dies ein klassisches antisemitisches Motiv. Bereits im Mittelalter gab es Darstellungen von Juden, die Kinder rituell töteten und ausbluten ließen. Abgewandelt findet sich das Bild im Nationalsozialismus wieder. Diesmal im Zusammenhang mit Impfungen – und hier schließt sich der Kreis. Denn die QAnon-Anhänger sind auch auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen präsent und bedienen sich des Mythos, dass Bill Gates hinter der Pandemie stecke und Menschen mit Impfungen Mikrochips spritzen wolle.

Überhaupt schließt sich der Kreis ziemlich oft. Denn jene, die im neuen Mobilfunknetz 5 G den Weltuntergang sehen, sind auch jene, die behaupten, 5 G hätte in Wuhan Corona ausgelöst. Und selbst wenn sich nicht immer alle in den Details einig sind, befeuern sie sich doch gegenseitig, verbreiten ihre Meinungen über Soziale Netzwerke, Youtube- und alternative Nachrichtenkanäle. Und für ganz ausführliche Werke, gibt es mit "Kopp" auch den passenden Verlag, dessen zweites Standbein neben Büchern Naturkosmetik und Bioprodukte sind.

Wie aktiv diese Menschen online sind, das zeigte die Kommentarspalte unter dem Livestream der DAI-Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Verein Säkulare Humanisten Rhein-Neckar durchgeführt wurde. Denn hier wetterten anonyme Nutzer umgehend gegen den Referenten. Er nahm es gelassen. Ein Patentrezept für den Umgang mit Menschen, die Verschwörungsmythen glauben, hat Hümmler leider nicht. Sein Fazit klingt eher ernüchternd: Widerspruch ist zwecklos – aber notwendig. Der Physiker ermutigte dennoch: "Wenn jemand ernsthaft interessiert ist, bieten Sie an, Informationen nachzuliefern oder verweisen Sie auf Experten."

Und was ist jetzt dieses "Jugendelixier" Adrenochrom? "Ein Abbauprodukt der Adrenalinproduktion", erklärt Hümmler. Man könne es problemlos herstellen. Ganz ohne Kinderblut.